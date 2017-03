SAISIE RECORD DE 135 KG D’HÉROÏNE : Deux suspects arrêtés

Sidi Thomas et Gianchand Dewdanee, tous deux travaillant dans le port et soupçonnés d’être complices dans la saisie de Rs 2 milliards d’héroïne, ont été arrêtés hier par l’Anti-Drug and Smuggling Unit.

Selon nos recoupements d’informations, Sidi Thomas a été longuement interrogé après la découverte de 135 kg d’héroïne, sous forme de granulés, soigneusement enveloppés dans cinq compresseurs à bord du bateau cargo MSC Ivana en provenance de Durban jeudi dernier. Quant au deuxième suspect, il a été interrogé sur les procédures concernant l’importation des cylindres métalliques dans lesquelles la drogue a été placée. Les deux ont nié toute implication dans cette affaire. Ils devaient comparaître devant le tribunal de Port-Louis ce matin sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Selon certaines sources, le dénommé Dewdanee aurait déjà officié comme adviser de Mahen Gowressoo lorsque celui-ci était ministre.

Pour rappel, Navind Kistna, un habitant de Camp-Benoît, Petite-Rivière, âgé de 33 ans, soupçonné d’être impliqué dans ce trafic, se trouve en Afrique du Sud actuellement. Il a pris l’avion mercredi, soit un jour avant la saisie. Les enquêteurs estiment que Navind Kistna « est au service de plusieurs barons qui dirigent l’opération de loin ». Ils s’intéressent de près aux inscriptions en arabe qui ont été relevées sur les colis, au nombre de 135, dissimulés dans des boîtes en carton.