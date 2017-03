SAISIE RECORD D’HÉROÏNE: L’énigme des inscriptions en arabe sur les sachets

Avec la saisie record de 135 kilos d’héroïne, d’une valeur marchande d’un peu plus de Rs 2 milliards, à bord du MSC Ivana venant de Durban, en Afrique du Sud, les autorités mauriciennes multiplient les démarches dans une tentative de mettre ce réseau hors d'état de nuire. Ainsi, depuis hier, la direction générale de l’Anti-Drug and Smuggling Unit et la Mauritius Revenue Authority ont établi des contacts avec les autorités en Afrique du Sud pour des compléments d’informations au sujet des circonstances de l’embarquement d’une aussi importante d’héroïne à destination de Maurice. Mais il y a une autre urgence qui préoccupe les autorités mauriciennes, soit de retrouver la trace de ce courtier maritime qui a quitté le pays dans la nuit de mercredi, soit la veille de l’opération de police à bord du MSC Ivana, en rade de Port-Louis, jeudi. Aux dernières nouvelles, le suspect activement recherché par l’ADSU aurait trouvé refuge en Afrique du Sud tandis que Maurice a sollicité le concours de la police sud-africaine pour son arrestation.

Toutefois, un autre aspect de cette saisie d’héroïne, qui peut facilement faire son entrée dans le Guinness Book of Records, porte sur le pays d’origine de la drogue. En effet, des recoupements d’informations effectués auprès de sources concordantes indiquent que des inscriptions en arabe ont été relevées sur les colis, au nombre de 135, dissimulés dans des boîtes en carton recelant des cylindres blindés. « C’est vrai que le conteneur vient d’Afrique du Sud mais l’héroïne provient d’un autre pays, probablement de la région d’Afghanistan. Nous avons demandé des éclaircissements auprès des autorités en Afrique du Sud, qui doivent se demander comment de telles quantités de drogue ont pu transiter à l’intérieur de leurs frontières », soulignent des sources autorisées aux Casernes centrales.

Indépendamment de ces informations à ce sujet, qui seront communiquées à une étape ultérieure, la priorité est de procéder à l’arrestation de ce courtier maritime, actuellement en fuite. Avec la confirmation que ce suspect a pris la fuite en Afrique du Sud, la police mauricienne devrait approcher Interpol pour une étroite collaboration en vue de l’appréhender. Des premiers éléments disponibles jettent un éclairage sur le départ en catastrophe de ce courtier. En effet, il aurait eu des pressentiments par rapport aux soupçons éveillés des autorités. Dans un premier temps, les représentants de la MRA à la douane l’auraient longuement entendu au sujet de la nature de la “consignment” à être dédouanées dans le port.

Ensuite, des changements de dernière heure sont intervenus au sujet de l’identité du destinataire mauricien de la cargaison en question. Le nom de la compagnie avait été donné pour les procédures à l’embarquement mais, lors de l’ultime étape, le nom de cette société avait été substitué. Seul le courtier maritime est en mesure de donner des explications sur ces changements.

Ce courtier était sous surveillance dans le port depuis plusieurs années déjà. Une précédente opération, s’apparentant à celle qui a été exécutée par l’ADSU conjointement avec la MRA jeudi, n’avait pas donné les résultats escomptés. La fouille du conteneur ciblé sur la base d’informations disponibles n’avait en effet alors pas été fructueuse. Du côté de l’ADSU, l’enquête initiée avec l’interrogatoire d’un premier prévenu devrait déboucher sur d’autres arrestations. « Nous poursuivons notre travail de fourmis sur le terrain et les résultats devront tomber au moment approprié », fait-on comprendre à cette étape initiale de ce qui devrait être l’une des plus importantes saisies d’héroïne de l’océan Indien.