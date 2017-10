SAISIE DE RS 105 M D’HÉROÏNE : L’ADSU soupçonne un caïd en prison d’être derrière cette importation

Suite à la saisie de Rs 105 M d’héroïne sur un couple kazakh, vendredi, les enquêteurs de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont eu de renseignements sur un réseau de drogue opérant dans les Plaines-Wilhems, et qui est derrière cette importation. Quelques membres de ce groupe sont derrière les barreaux. Un couple de Mauriciens a été arrêté lors d’un exercice de livraison contrôlée.

L’information sur un réseau opérant dans les Plaines-Wilhems a été confirmée par le Deputy commissioner of police, Choolun Bhojoo, lors d’un point de presse aux Casernes centrales hier. « Mem si lanket a so koumansman, nou ena bann indikasion. Nou pe ankete pou idantifie bann lezot dimounn dan sa rezo-la », a-t-il déclaré. Une source proche du dossier n’écarte pas la possibilité qu’il y ait, à l’origine de cette importation, une association de deux trafiquants notoires, vu qu’une somme assez conséquente est requise pour financer cette quantité de drogue. Si pour le moment, le nom d’un seul baron est cité avec insistance dans le milieu des enquêteurs, d’autres pistes sont explorées. Dans cette optique, la police a contacté les autorités kényanes pour les aider à démanteler ce réseau. « Se enn lanket o nivo rezional ki pe fer », a expliqué le haut gradé.

Selon les faits, la semaine dernière, les Casernes centrales ont eu vent de la venue imminente d’une cargaison de drogue, et en ont informé la Mauritius Revenue Authority (MRA). Vendredi 20 octobre, les éléments de la MRA Customs Anti-Narcotics section (CANS), basés à l’aéroport international SSR, se sont intéressés aux passagers voyageant à bord du vol MK 535 en provenance du Kenya. Après un exercice de “profiling”, les soupçons sont tombés sur un couple kazakh : Ravil Khakimoz, un taximan de 33 ans, et Olga Istyufeyeva, une femme au foyer de 31 ans.

Ces derniers sont passés par le Green channel, passage emprunté par des voyageurs qui n’ont rien à déclarer. « Quand nos officiers les ont interrogés, nous nous sommes rendu compte que leurs réponses étaient vagues et inconsistantes », explique le directeur des douanes Vivekanand Ramburun. La MRA a vérifié leur passeport, qui avait été émis deux semaines seulement avant leur déplacement à Maurice. Ils ne devaient rester dans l’île que pour trois jours dans un hôtel au Morne. Le couple avait transité par Mombasa, au Kenya, où il avait acheté des tickets, vendredi.

C’en été assez pour que les éléments du CANS les soumettent à un interrogatoire serré. En soulevant leurs valises, les officiers ont noté qu’elles étaient anormalement lourdes. Celles-ci ont été passées au scanner. Dans chacune d’elles, un faux fond a été détecté. Un sachet contenant 3.49 kg d’héroïne a été découvert dans le bagage de Ravil Khakimoz et 3.87 kg de cette même drogue a été saisi dans celui d’Olga Istyufeyeva. La valeur marchande de cette saisie de drogue est estimée à Rs 105 M. Par la suite, l’ADSU a pris le relais.

L’unité antidrogue a appris que Ravil Khakimoz est à sa troisième visite chez nous cette année. Les limiers passent actuellement en revue ses différents déplacements lors de ses séjours chez nous en février et quelques semaines plus tard. Les hommes du DCP Choolun Bhojoo et du surintendant Sharir Azima ont vite monté une opération de “controlled delivery” dans cet hôtel en substituant le paquet de drogue par un faux. « Entre-temps, nous avons dégagé une stratégie en plaçant nos hommes dans l’établissement », a expliqué le patron de l’ADSU. Les limiers ont passé en revue la liste de clients dans l’établissement pour déterminer le contact des Kazakhs.

Leurs soupçons ont pesé sur deux habitants de Batterie-Cassée, Roche-Bois, qui logeaient sur place. L’un d’eux est la demi-sœur de Jean Claude Nestor, arrêté en 2012 pour importation de 3,5 kg héroïne et 7,8 kg de gandia en provenance de Madagascar. « Depuis vendredi soir, nous avions ciblé ce couple, qui est parenté et non pas mari et femme. Nous l’avions mis sous surveillance », a soutenu le DCP Bhojoo.

Dimanche matin, ils ont pris contact avec les mules pour prendre possession de la drogue. Marie Linda Mannick, 45 ans, et Jean Patrice Begue, 20 ans, ont été arrêtés et conduits aux Casernes centrales pour leur interrogatoire. Les limiers comptent effectuer une demande judiciaire pour aller de l’avant avec le décryptage des cellulaires de deux contacts mauriciens arrêtés, hier, dans un hôtel au Morne. Le but est d’identifier le cerveau derrière cette importation, qui serait un gros bonnet vu qu’il fallait d’excellents contacts sur le continent noir pour acheminer une telle quantité d’héroïne.

En sus de la drogue, les limiers ont également saisi USD 8 000 (Rs 250 000) sur les étrangers, des cellulaires et d’autres pièces à conviction. Par la suite, les Mauriciens ont été placés en détention policière pour la nuit, aussi bien que le couple kazakh. Les quatre suspects étaient attendus en justice ce lundi, où ils doivent répondre d’une accusation provisoire de trafic d’héroïne.

« Cette saisie s’insère dans le combat du gouvernement contre le trafic de drogue. Mo tenir a remersie kontribision bann sitoyen dan bann arestasion. Dans ce genre d’opération, pena selman ADSU ek ladwann, me nou osi gagn bann ransegnman depi bann dimounn », souligne le DCP Bhojoo. Ce dernier a tenu à préciser qu’il « existe une compétition saine » entre l’ADSU et la MRA. « Nous sommes condamnés à travailler ensemble dans l’intérêt du pays ». Même son de cloche du côté de Vivekanand Ramburun. « Pena okenn problem ant ladwann ek l’ADSU, dit-il. Nou relasion travay li tre bien ansam ».

Système électronique à la Poste

Vivekanand Ramburun a indiqué que, depuis peu, les courriers suspects à La Poste sont vérifiés grâce à un système électronique. « Li pli fasil aster pou detekte bann sibstans suspe ki kan nou fouye manielman ». Profitant de l’occasion, il a indiqué que la loi permet à la MRA de saisir l’argent et des devises non expliquées. « Quand vous voyagez avec plus de Rs 500 000 en poche, vous devez les déclarer à la douane. Si les explications ne sont pas satisfaisantes, la MRA peut saisir cet argent ».