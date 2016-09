SAISIE DE RS 15 M DE DROGUE: Ashfaaq Mohidinkhan écope de 10 ans de prison

Muhamad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, 24 ans, a écopé de 10 ans de prison en Cour d’assises hier et devra s’acquitter d’une amende de Rs 75 000. Il a été reconnu coupable d’avoir agi comme intermédiaire pour faciliter la vente de 999,6 g d’héroïne. Il a obtenu une remise de 80 % des jours passés en détention, soit 1 223 jours. Le juge Benjamin Marie-Joseph a statué, avant de prononcer le verdict, que le jeune homme était « assez mature » pour savoir dans quoi il s’était empêtré et que la charge portée contre lui était « sérieuse ».

Ashfaaq Mohidinkhan et un certain Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, un homme d’affaires spécialisé dans l’importation de fruits de mer, avaient été interpellés par des enquêteurs de l’ADSU le 12 juin 2012, alors qu’ils effectuaient une transaction à Caro-Lalo, Vallée-des-Prêtres. Ils devaient obtenir Rs 3,3 M de cette transaction alors que la valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 15 M.

Ashfaaq Mohidinkhan avait plaidé coupable d’une accusation de possession d’héroïne « for the purpose of selling ». En cour, il avait répété qu’il s’était « fait piéger » par Jean-Marc Ng Man King et qu’il ne pensait qu’à « aider un ami sans songer aux conséquences ». Me Poonam Sookhun-Teeluckdharry, un de ses avocats, avait soutenu en cour que le jeune homme comptait se mettre à la disposition des autorités pour dénoncer des cas liés à la drogue au sein de la prison. Jusqu’à l’heure, dit-elle, cinq individus ont été interpellés grâce à ses allégations et des officiers de prison seraient également impliqués. Ashfaaq Mohidinkhan soutient, quant à lui, qu’à cause de ses allégations, il a reçu des menaces et craint pour sa sécurité. Raison pour laquelle il est placé dans une Sequestration Protection Unit.

Après son verdict, le juge Benjamin Marie-Joseph a dit prendre en considération les craintes du jeune homme et a demandé à la police que le nécessaire soit fait pour qu’il reste placé dans un endroit sécurisé.

À sa sortie de la cour, Ashfaaq Mohidinkhan a fait part de sa situation actuelle et lancé un appel au commissaire des prisons. « Mo pe gagn menas avek ofisie prizon ki pe dir mwa zot pou tir mo manze kan mo pou vinn prizon Melrose. Mo espere ki Commissaire de polis pran mwa o serie. Monn al aprann dan radio zordi ki enn gardien prizon inn arete avek ladrog dan prizon Grande-Rivière. Ena bokou zenn pe pieze par bann gran dimounn ki influans zot ».

Ashfaaq Mohidinkhan était défendu par Me Vikash Teeluckdharry et Poonam Devi Sookhun-Teeluckdharry, tandis que la poursuite était représentée par Me Jean Michel Ah-Sen, Me Ashwina Joree et Me Daureeawoo.