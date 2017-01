SAISIE DE RS 2,5 M DE DROGUE : Jean Pierre Ramos demande une réduction de la charge

Jean-Pierre Ramos, qui était auparavant poursuivi aux côtés de Laurent Dominique Thésée devant les Assises pour possession de drogue, fait désormais face à la justice dans un procès séparé. Lors de l’audience d’hier devant le juge Benjamin Marie Joseph, son avocat commis d’office, Me Steven Sauhoboa, qui avait réclamé du temps pour parcourir le dossier et s’entretenir avec son client, a informé la cour qu’il a écrit au bureau du DPP pour demander une réduction de la charge. Le parquet, représenté par Me Roshan Santokee, fera connaître sa position le 7 février.

Le complice de Jean-Pierre Ramos, Laurent Dominique Thésée, était poursuivi devant les Assises sous une charge de possession de drogue à des fins de distribution. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir « unlawfully and knowingly » été « in possession of dangerous drugs for the purpose of delivery, i.e., 1 032 g of Cannabis Resin, concealed in two round candles and two glass jars containing candle wax, in breach of sections 30 (1) (f) (ii) and 47 (2) (5) (a) of the Dangerous Drugs Act ». L’accusé avait plaidé coupable.

C’est le 2 décembre 2013, lors d’un exercice de surveillance, que les officiers de l’ADSU avaient intercepté Thésée alors qu’il prenait livraison d’un colis contenant 1 032 g de haschich placé dans des pots pour bougies. Laurent Thésée avait indiqué dans ses dépositions à la police que ce jour-là, il était dans sa voiture en compagnie de Jean-Pierre Ramos quand ce dernier l’a informé qu’il leur faudrait s’arrêter pour récupérer un colis dans un van noir. La police avait mis en place un exercice de livraison contrôlée, mais, au moment où Laurent Thésée prenait sa livraison, Jean-Pierre Ramos avait réussi à prendre la fuite. Il avait été interpellé quelques jours plus tard. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs 2 580 000.