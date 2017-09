SAISIE DE RS 4 M DE DROGUE : De la prison n’excédant pas 8 ans suggérée pour le Français Jimenez

Le coiffeur français Frédérick Philippe Fernandez Jimenez et l’homme d’affaires Walter Wang Teh, tous deux poursuivis devant les Assises pour importation et trafic de drogue respectivement, seront fixés sur leur sort le 3 octobre. Hier, les avocats de la poursuite et de la défense ont soumis leurs plaidoiries. L’avocat commis d’office du Français, Me Ali Hajee Abdoulah, a suggéré une peine n’excédant pas huit ans, soutenant que son client s’était fait berner et n’avait aucune intention de distribuer la drogue.

Le ressortissant français a plaidé coupable de deux charges d’importation de drogue alors que Walter Wang Teh a plaidé non coupable de trafic de drogue. Il est reproché à ce dernier d’avoir commandité l’importation de drogue par l’intermédiaire du ressortissant français. Frédérick Philippe Fernandez Jimenez a lui soutenu dans ses dépositions à l’ADSU qu’il n’« a été qu’un pion qui a été manipulé », car on lui a fait croire « qu’on allait l’embaucher dans un salon de coiffure dans un hôtel 5-étoiles à Maurice ». Son homme de loi, Me Ali Hajee Abdoulah, a lors de sa plaidoirie, demandé à la cour de prendre note que son client a plaidé coupable d’emblée d’une charge réduite d’importation de drogue. L’homme de loi a indiqué que le ressortissant français s’est fait berner « par des promesses d’une vie meilleure à Maurice et a exprimé des remords en raison de la situation dans laquelle il s’est retrouvé », avançant que Jimenez n’avait à aucun moment l’intention de s’adonner au trafic de drogue. Me Hajee Abdoulah devait aussi affirmer au juge que l’accusé a passé presque cinq ans en détention à ce jour dans cette affaire et qu’il a « déjà payé pour ses actes ». Il a demandé la clémence de la cour, ajoutant que Jimenez a perdu son père pendant sa détention et qu’il a un fils qu’il n’a jamais vu. Il a ainsi demandé une peine de prison n’excédant pas huit ans, selon les dispositions de la loi.

Me Shakeel Bhoyroo, qui représente la poursuite, a quant à lui soutenu que l’homme d’affaires Walter Wang Teh est l’instigateur de cette importation de drogue d’une valeur marchande de Rs 4 M. Il a demandé au juge de prendre en considération la gravité du délit et le rôle joué par l’homme d’affaires. En ce qui concerne le ressortissant français, Me Bhoyroo a soulevé le fait qu’il a plaidé coupable et qu’il a coopéré avec la police pour aider à l’arrestation de l’homme d’affaires.

Le délit remonte au 12 février 2013. Des douaniers de l’aéroport SSR ainsi que des membres de l’ADSU avaient interpellé Frédérick Jimenez à l’aéroport avec 278,7 g d’héroïne, 4,7 g de cocaïne et une tablette de Subutex, le tout d’une valeur marchande de Rs 4 251 000. Questionné, le ressortissant français avait indiqué être venu à Maurice sous les instructions d’un Malgache du nom de Ayed Abdou et que son contact local avait pour nom « Jet ».

L’ADSU avait alors mis sur pied une opération de surveillance lors de la livraison afin d’interpeller ledit contact. La transaction s’était déroulée à l’hôtel Voilà, à Bagatelle. Le passeur français, qui avait déjà une chambre réservée, avait attendu que son contact mauricien arrive, sous la supervision de la police. Ce n’est que le lendemain matin qu’une femme de chambre a remis une enveloppe au passeur contenant une somme d’argent et une note qui lui était adressée. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel, les policiers ont réussi à intercepter l’homme d’affaires tentant de placer un colis sous la porte de la chambre du passeur français. Arrêté, Walter Wang Teh avait soutenu avoir « des difficultés financières ». Ce dernier a signifié son intention de faire appel du verdict. Le juge Benjamin Marie Joseph prononcera la sentence le 3 octobre.