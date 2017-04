SAISON 2017 : Le FFSC-KFC maintient son hégémonie

Le FFSC-KFC a remporté deux nouveaux trophées sur route cette saison. Grégory Lagane et Philippe Colin se sont respectivement imposés au GP de Médine le 26 mars et au CLM PSC-Winner’s trois jours plus tard. L'aîné des frères Lagane s'est imposé en solitaire, devant son camarade de club Steward Pharmasse.

Grégory Lagane a parcouru les 110 km en 2h36'26, alors que Pharmasse est arrivé accompagné de ses coéquipiers Jeanlito André, Dylan Redy, Adriano Azor et Philippe Colin, tous crédités d'un chrono de 2h38'50. Yannick Lincoln et son camarade de club Mark Eliott bouclent le parcours en 2h54'15.

La domination flacquoise a continué chez les cadets, avec le succès de Cédric Ramtanon aux dépens de Shawn Kwoon, autre élément du FFSC-KFC, au terme d'un sprint qui aura crédité les deux premiers d'un chrono de 1h38'51. Scénario identique chez les minimes, avec un trio flacqois sur le podium, composé de Samuel Gallet, vainqueur en 1h08'31, devant Dylan Bazerque et Kylan Bazerque, crédités du même chrono. On notera également la victoire d'Anastasia Desmarais, de la CA Gamma, vainqueur en 1h18'51, devant Conchita Anthony (CA Deutsche Bank) et Emma Adroit, de l'UCRH.

À Beau-Plan, Philippe Colin a surpris son monde. Le coureur a parcouru les 11,4 km en 14', laissant la deuxième place à son coéquipier Grégory Lagane, qui termine à six secondes, et la troisième à Yannick Lincoln, relégué à neuf secondes du vainqueur.

Le premier juniors, le 29 mars dernier, a été Fabio Catherine, en 14'35, devant Adriano Azor (14'43) et Dylan Redy (14'48). Même en cadets, les choses ont tourné à l'avantage des Flacquois. Shwan Kwoon, crédité d'un chrono de 15'29, a devancé son coéquipier Cédric Ramtanon de 9 secondes (15'38) et Treven Ramasawmy de plus de 20 secondes (15'56).

Les coureurs ont rendez-vous ce dimanche pour le Circuit de Riche-en-Eau. Long de 95,4 km pour les élites 2-3 et juniors, ce circuit devrait faire la part belle aux rouleurs-sprinters, même si quelques petites qualités de grimpeur feront l'affaire. Les cadets, masters 1, 2 et 3, et les pass'cyclistes devront parcourir 74 km, alors que les minimes et les féminines auront 32 km à avaler.

VTT : Lincoln facile à Bar Le Duc

Yannick Lincoln a encore remporté, dimanche dernier, la course organisée par le Moka Rangers SC, à la Chasse Bar Le Duc, devant Thomas Desvaux et Romain Bayol. Le Mokassien a devancé son dauphin d'un peu moins de huit minutes à l'arrivée. Crédité d'un temps de 1h22'28, Yannick Lincoln n'a pas fait de cadeaux à ses adversaires, Thomas Desvaux en premier. Ce dernier a passé la ligne après 1h30'26 d'efforts, une seconde avant Romain Bayol.

Fabrice Leclezio a signé le quatrième meilleur temps de la journée, avec son chrono de 1h30'28, remportant ainsi la course chez les masters 2, devançant Jean-Philippe Henry et Laurent Tyack. Didier Rossignol a été vainqueur chez les masters 3, en 1h20'44, devant Christophe Gérard et Gérard Chan Kin. Michael How Yaw a repoussé le challenge de Rifayi Serally pour s'imposer, en 1h24'19, chez les juniors. Niels Hartmann, crédité de 52'17, a terminé premier chez les cadets, alors que William Piat n'a mis que 45'03 pour remporter la course des mininmes.