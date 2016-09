SAJ FACE À LA PRESSE:Je vais accomplir un devoir sacré pour le pays

« Je suis très heureux de constater qu’il y a un consensus national autour du combat que nous menons aux Nations unies en vue de compléter la décolonisation de Maurice et d’obtenir le contrôle effectif sur les Chagos qui font partie de notre territoire », a affirmé hier le Premier ministre. Sir Anerood Jugnauth quitte le pays jeudi pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Sir Anerood Jugnauth a observé que le comité parlementaire, au sein duquel siègent le leader de l’opposition, Paul Bérenger, et les leaders d’autres partis parlementaires, sont d’accord sur la marche à suivre. Il a annoncé avoir également rencontré le porte-parole du Groupe Réfugiés Chagos, Olivier Bancoult. « Nous sommes d’accord que la question de souveraineté et le retour aux Chagos des Chagossiens, qui sont des citoyens mauriciens, sont indissociables », a dit le Premier ministre, précisant qu’Olivier Bancoult fera partie de la délégation mauricienne à New York. « C’est fort de ce consensus que nous allons aux Nations unies, plus que jamais déterminés d’aller jusqu’au bout de notre combat pour les Chagos. Je vais accomplir un devoir sacré pour notre pays et suis heureux que toute la nation mauricienne soutienne mon action ».

SAJ souligne que les Nations unies ont un mandat pour compléter la décolonisation des pays en vertu des articles 11, 12, 13 de leur Charte et de la résolution 2066 (20) qui concerne directement Maurice et qui demande aux pouvoirs coloniaux de ne pas faire quoi que ce soit pour démanteler le territoire mauricien. Il a expliqué que les efforts de dialogue auprès des Britanniques ont été vains et que le gouvernement n’a d’autres choix que de se tourner vers les Nations unies. « Nous ferons tout ce qui est possible pour atteindre notre objectif ». Et de faire état des pressions exercées par les Britanniques pour que la résolution ne figure pas à l’agenda. « Je suis sûr que la résolution sera soutenue par la majorité des membres du comité et qu’elle figurera à l’agenda des travaux de l’Assemblée générale ».

Le Premier ministre est le dernier dirigeant mauricien, encore vivant, qui a participé aux travaux du Conseil constitutionnel de 1963. Il a brièvement rappelé les circonstances dans lesquelles les Britanniques ont détaché les Chagos de Maurice, poursuivant qu’après son arrivée à la tête du gouvernement, il avait eu l’occasion d’évoquer la question avec Margaret Thatcher, alors Premier ministre britannique, qui « avait donné la garantie que l’archipel serait retourné à Maurice lorsque la Grande-Bretagne n’en aurait plus besoin pour les raisons de sécurité ». La question a été évoquée de nouveau avec les Britanniques après la fin de la guerre froide, qui a vu le démantèlement du bloc soviétique. Aujourd’hui, les Britanniques affirment avoir besoin de l’archipel pour les besoins de sécurité afin de combattre le terrorisme et la piraterie dans la région. « Je leur ai dit qu’ils ne sont pas honnêtes et qu’ils n’ont pas l’intention de nous rendre notre territoire. Ils trouveront toujours un prétexte pour ne pas le faire. C’est pourquoi nous avons adopté la ligne dure malgré les menaces », affirme sir Anerood Jugnauth.

KAILASH TRILOCHUN SAGA : C’est faux de dire que j’ai donné mon approbation pour qu’il soit payé à l’heure »

Le Premier ministre a nié catégoriquement avoir donné son approbation pour que Kailash Trilochun soit payé à l’heure. Il a fait mention d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec le président de l’ICTA. Ce dernier lui avait indiqué que Kailash Trilochun avait demandé des honoraires de Rs 11 à 12 millions, somme que le Premier ministre avait trouvée trop élevée, d’autant qu’il venait d’être nommé Adviser de l’institution. « J’avais trouvé cette somme trop élevée. Je lui avais demandé de fou li deor, s’il ne réduirait pas ce montant et de trouver un avocat expérimenté au Parquet ». Son choix s’était porté sur Me Oozeer, mais il se trouve qu’il était l’avocat de Navin Ramgoolam dans une affaire. Comme il était difficile de trouver un autre avocat rapidement alors que l’affaire devait être entendue en Cour suprême quelques jours après, le Premier ministre a alors demandé au président de l’ICTA de recourir à Kailash Trilochun. À la demande du président de l’ICTA, il y a eu une réunion au bureau du Premier ministre. Kailash Trilochun était accompagné de Roshi Bhadain et le Premier ministre avait demandé à Pravind Jugnauth d’être présent. « C’est faux de dire que j’ai donné mon approbation pour qu’il soit payé à l’heure », a dit le Premier ministre, affirmant qu’il avait demandé de trouver un accord sur un prix raisonnable, car les réclamations étaient « trop élevées ». « Ils sont arrivés à un accord pour un paiement par heure derrière mon dos », a reconnu le Premier ministre.

Il a dénoncé les insinuations de Kailash Trilochun concernant les commissions. « Dans toute ma carrière, je n’ai jamais demandé une commission à qui que ce soit. Enn boug kouma Trilochun pa kapav fer insiniasion parey », a-t-il lancé. Faisant état des allégations concernant une lettre qu’il aurait signée, sir Anerood Jugnauth a déclaré mettre au défi Kailash Trilochun de produire le papier mentionné. « Cet homme est capable de tout. S’il continue à dire publiquement des conneries, je serai obligé de prendre des actions légales contre lui », a dit sir Anerood Jugnauth.

Sa proze de Heritage City, mo tenir sa à ker !

Le Premier ministre a également commenté la controverse autour du communiqué du Conseil des ministres la semaine dernière et la façon dont la référence à Heritage City a été faite. Ainsi, il a expliqué qu’il a évoqué le projet au cabinet, considérant qu’il n’était pas sérieux qu’une forte somme ait déjà été dépensée et que le gouvernement doive encore de l’argent à ce sujet. « Nous ne pouvons en toute connaissance de cause laisser le projet tomber à l’eau », dit-il. D’où sa décision de constituer un comité ministériel pour analyser les problèmes et les résoudre avant de présenter un projet acceptable au Conseil des ministres pour être discuté et, éventuellement, approuvé.

Le Premier ministre a rejeté toutes les accusations de manipulations et a reconnu qu’il y a eu un premier communiqué qui n’avait pas fait mention du Heritage City. « C’est Roshi Bhadain qui a téléphoné à Gooljar pour voir pourquoi Heritage City n’a pas été mentionné. Je suppose qu’il l’a fait en toute bonne foi », a-t-il dit. Dans le deuxième communiqué, le seul qui était en possession de son conseiller Dev Bheekary, dit SAJ, un mauvais mot a été utilisé. « Au lieu de “revived” on aurait dû dire “considered” ».

Sir Anerood Jugnauth a affirmé, à ce stade, qu’il tenait à cœur le projet d’Heritage City. « Jai demandé à Bhadain de deal avec cela ». L’avancement du projet a été porté, à plusieurs reprises, devant le Conseil des ministres, où il n’y a eu « aucune opposition ». Le projet avait été présenté à tous les ministres qui « l’avaient approuvé ». « Mais, le lendemain, on a appris que rien n’est bon. Pendant tout ce temps personne n’avait protesté. Ti pe dormi reve ek somey inn kase ».

Répondant à des questions de la presse, le Premier ministre a souligné que sa principale motivation portait sur le fait que « beaucoup d’argent a été dépensé et aura à être dépensé ». Pour lui, à chaque fois qu’il y a eu un nouveau projet du gouvernement, il y a eu des protestations. C’est la raison pour laquelle rien n’a pu démarrer. « La question concernant le danger que représente la digue de Bagatelle Dam ne se pose pas. Pourquoi d’autres opérateurs continuent-ils avec leurs projets », s’est-il demandé. Il a aussi expliqué que le projet avait été gelé et non pas abandonné. Pour lui, il n’est pas question de réaliser le projet sur un autre site, puisqu’il faudrait tout recommencer à zéro.

FRAIS D’EXAMENS DE SC ET DE HSC : Nous ne reculerons pas

S’agissant des contestations autour du paiement des frais d’examen et de l’imposition d’un taux de présence de 90 % pour en bénéficier, le Premier ministre a affirmé que « le gouvernement ne reculera pas ». Pour lui, certaines personnes « sont de mauvaise foi » puisque depuis le mois de mai, un communiqué a été diffusé concernant l’exigence de 90 % de présence pour bénéficier des frais d’examens gratuits. « C’est faux de dire ki pa ti kone. Ti bien kone ». Il a aussi indiqué avoir demandé à la ministre de l’Éducation de recevoir la délégation d’étudiants qui a demandé à la rencontrer et de leur expliquer la position gouvernementale.