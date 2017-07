SALIL ROY (PLANTERS REFORM ASSOCIATION) : « Les planteurs vont disparaître à une vitesse vertigineuse »

Si on ne prend pas les mesures appropriées en faveur des planteurs de canne à sucre, cette communauté va disparaître à une vitesse vertigineuse, soutient Salil Roy, le président de la Planters Reform Association (PRA). Il ne blâme pas les facteurs externes tels que la baisse du prix du sucre de l’ordre de 36 % sur le marché européen, il y a une décennie, et l’abolition du quota de production pour les betteraviers qui interviendra en septembre prochain. « Je me demande ce qui est fait sur le plan local pour soutenir la communauté des planteurs pour qu’elle puisse continuer à poursuivre son activité économique », dit-il, avant de lancer quelques pistes de réflexion à l’égard des autorités concernées.

Quelle est, selon vous, la situation dans l’industrie sucrière actuellement ?

La situation est très difficile au vu du quota de production qui prend fin en septembre prochain en Europe. Ce qui signifie qu’il y aura plus de sucre sur le marché et pour nous, cela signifie aussi que la compétition pour vendre notre sucre deviendra encore plus féroce. Je m’explique : jusqu’ici, les betteraviers avaient un quota de production à respecter. Cela permettait à notre sucre d’avoir un accès relativement facile en Europe car il y avait toujours un manque de sucre sur ce marché. Là, avec la libéralisation qui va dans le sens de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ils pourront produire autant qu’ils le veulent et inonder le marché de sucre. Maurice aura alors à faire face à une baisse du prix du sucre car les acheteurs ne vont pas signer de contrats avec des producteurs comme Maurice, sachant bien que le prix va chuter après septembre 2017. Il n’est pas dans leur intérêt de secure a deal maintenant. Ils joueront la carte wait and see.

Ce qui n’augure rien de bon pour nous…

Définitivement, mais il faut se rappeler que nous avons pu réformer notre industrie sucrière et faire face à la baisse du prix de l’ordre de 36 %, il y a quelques années. Là, c’est un dernier coup de massue que nous allons recevoir sur notre tête.

Que peut-il se passer dans notre industrie ?

Le signal que nous recevons est que le prix du sucre pourrait chuter de Rs 2 000 la tonne, sortant de Rs 15 500 la tonne en 2016. Il faut savoir que nous, petits producteurs de sucre, we are not price setters, we are price takers. Seki zot donne nou sa mem. La production mondiale de sucre est de 177 millions de tonnes et nous ne produisons que moins de 400 000 tonnes et ce n’est pas avec ces chiffres que nous pourrons jouer un rôle dominant au niveau mondial. Loin de là. Nous misons beaucoup sur la diplomatie, la qualité de notre sucre et le deliver on time. Ce sont autant de goodwill que nous avons vis-à-vis des grands acheteurs européens et ça va certainement compter. Je dirai aussi que notre souci, celui des planteurs, n’est pas le marketing de notre produit qui est fait très bien par le Mauritius Sugar Syndicate (MSS). Il a cessé d’être euro-centric et il est en train de diversifier vers d’autres marchés avec succès. Mais, je suis quelque peu choqué que nous n’ayons pu, jusqu’ici, vendre une tonne de sucre à l’Inde, un pays ami qui nous aide dans beaucoup de domaines. J’espère qu’on pourra le faire bientôt.

Ce sont autant de défis à relever…

Oui, et nous pouvons le faire. Mais le souci des planteurs est d’être capables de maintenir son rendement et sa production à faibles coûts. Malheureusement, cette équation est très difficile à maintenir car le rendement n’a pas augmenté au niveau des planteurs et les coûts de production ne cessent d’augmenter, d’année en année, surtout au niveau de la main-d’œuvre. La seule façon de faire baisser les coûts, c’est d’augmenter le rendement. Or, le rendement est en baisse et les coûts sont en hausse. Comment veut-on que les planteurs ne disparaissent pas lentement mais sûrement ?

C’est si grave ?

Oui, on parle du prix qui est en baisse, mais, nous n’avons aucun contrôle sur le prix. Faisons des choses sur lesquelles nous avons un contrôle. Nous avons un contrôle dans tout ce qui est sous-produit de la canne à sucre tel que la bagasse, la mélasse et autres. Il m’attriste de dire que le sort des planteurs est le dernier souci de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA). Oui, on obtient davantage de revenus avec la bagasse, mais nous nous attendions à d’autres revenus, à part celui du sucre qui va nous aider à rester dans le secteur. Comme tout business, dans celui de la canne également, you have to be economically sustainable. Finissons-en avec les annonces qui ne se concrétisent pas. On n’entend rien sur l’equity participation qu’on mentionne de budget en budget.

Pensez-vous que les autorités comprennent bien la situation dans l’industrie sucrière ?

Le métier de la canne est très mal compris par les autorités, ou alors il est très bien compris mais elles ont un agenda caché. Nous voulons que tous nos revenus qui concernent la canne et ses sous-produits nous reviennent in a timely manner. J’insiste qu’il y a une mauvaise compréhension de la culture de la canne ; il y a des dépenses à faire à temps. Si on n’a pas d’argent, on va rater l’application des fertilisants, des herbicides, sinon le rendement va baisser et les planteurs n’auront d’autre choix que d’abandonner leurs cultures. C’est vraiment dommage car nous ne le méritons pas. Je ne vois aucun signal majeur visant à faire face aux défis. Posons-nous la question : pourquoi les planteurs ont-ils négligé les terres épierrées et préparées sous le plan FORIP ? Ils sont découragés par ce qui se passe au niveau de la mélasse et de la bagasse.

Que faut-il faire ?

Il faut des mesures concrètes pour mettre fin à cette érosion…

La situation est-elle irréversible ?

Elle va être irréversible si le gouvernement et les autorités ne montrent pas leurs bonnes intentions en prenant les mesures appropriées pour relancer ce secteur. Je peux vous dire que les planteurs sont très attachés à leurs terres, ils font d’énormes sacrifices mais ils n’obtiennent pas une distribution équitable de la richesse cannière. Je suis un optimiste mesuré, mais les planteurs, eux, ne voient pas venir le bon signal à part les piecemeal measures ici et là. Ils hésitent à investir pour continuer à rester dans le secteur.

Je vous cite un autre exemple : qu’est devenue la Sugar Planters Mechanical Pool Corporation (SPMC) qui valorise nos terres à travers la mécanisation ? On la laisse mourir lentement. Si elle disparaît demain, qu’allons-nous devenir ? Qui va nous offrir ce service à un coût subventionné ? Le secteur privé ? Sommes-nous capables de payer ? Je le dis depuis très longtemps, il faut aussi se lancer dans un projet de trash to energy. La MCIA doit s’y intéresser, mais on n’entend rien. Nous ne sommes pas sur une liste prioritaire. Aujourd’hui, je constate que beaucoup de planteurs sont très mal lotis ; ils sont dans une situation quasiment de faillite. Ils ont souffert pour devenir propriétaires terriens mais aujourd’hui ils sont en train de disparaître.

Pourtant, dans un passé récent, vous avez dit que la canne à sucre est rentable ?

Oui, elle est toujours rentable mais il faut prendre certaines mesures pour que la richesse de la canne soit distribuée équitablement. Je le redis : la canne n’est pas seulement le sucre mais aussi de l’énergie, de l’éthanol, et n’oubliez pas sa contribution dans la promotion de l’environnement. La canne ne mérite pas de disparaître mais manyer ki pe ale nous allons disparaître à une vitesse vertigineuse. Parce que the problem of planters has not been tackled to the core.

Cela dure depuis une dizaine d’années, n’est-ce pas ?

Effectivement… Certaines mesures ont été prises, comme le regroupement des planteurs. Mais on ne s’attendait pas à ce que les planteurs qui se sont regroupés abandonnent leurs terres. Nous n’avions pas prévu un tel scénario. Nous sommes en train de mettre tout le blâme sur les facteurs externes mais il faut savoir que nous ne pouvons dicter le prix du sucre. Que faisons-nous sur le plan interne pour donner le bon signal aux planteurs ? On ne peut vendre notre mélasse à Rs 2 000 la tonne alors que si ti inporte, sa ti pou kout Rs 5 000. Ki bann otorite pe fer avek nou ? Nous prennent-elles pour les dindons de la farce ? Nous sommes des hard workers, mais nous sommes découragés. Mais j’insiste que la canne à sucre a encore un bel avenir à Maurice.

Tout le pays perdra si ce secteur s’écroule…

Évidemment, si ce secteur s’écroule, il y aura un manque de bagasse pour produire de l’énergie. Il y a le côté social et environnemental. Je ne comprends pas pour quelle raison un secteur aussi important n’est pas sur la liste prioritaire.

Au niveau du gouvernement, on dit que la canne à sucre restera un pilier économique pendant des années encore…

Très bien, c’est pour ça que je vous dis que ce secteur restera un pilier économique mais, peut-être, sans les petits et moyens planteurs.

Vos appels du passé semblent être tombés dans des oreilles sourdes ?

Effectivement, je joue enn disk reye. C’est pour ça que je suis triste pour ma communauté car je sais, au fond de moi, que ce secteur est encore rentable.