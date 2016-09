SALON IFTM TOP RESA: La MTPA lance une campagne de promotion

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) lance une campagne de communication sur le marché français, s’orientant autour de la rentrée 2016 et du Salon IFTM Top Resa qui aura lieu du 20 au 23 septembre.

La MTPA dit vouloir promouvoir Maurice « comme une destination nature, culture et famille idéale », afin d’inviter les Français à redécouvrir Maurice et de la privilégier non seulement comme une destination de vacances, mais aussi comme une escale à la fois authentique et chaleureuse. En ce sens, une vaste campagne d’affichage a été conçue pour le Salon IFTM Top Resa. Selon le communiqué diffusé par la MTPA, « les visiteurs pourront admirer des visuels de Maurice avec un affichage grandeur nature (4 m x 2 m) sur les bâches d’entrée, un affichage avec huit panneaux sur le travelator et une pleine page intérieure dans le catalogue officiel du salon. Le tramway T2 desservant la Porte de Versailles sera aussi aux couleurs de l’île Maurice avec un total de 12 autocollants sur deux rames de tramway du 17 au 23 septembre. »

La MTPA a aussi prévu plus de 330 spots promotionnels de 20 secondes sur la chaîne LCI à partir du 15 septembre. Au niveau de Canal+, sont prévus plus de 150 spots de 20 secondes avec présence dans le matinal, la tranche du midi et le soir sur CNews. Cette campagne TV sera suivie d’un dispositif radio sur France Inter avec la diffusion de 28 spots de 20 secondes lors des pics d’audience le matin et le soir du 19 au 25 septembre. Dans l’édition Île-de-France de Figaro Magazine, sont prévues deux insertions publicitaires sur Maurice les 16 et 23 septembre. Aussi prévue, une insertion pleine page dans Madame Figaro du 30 septembre.