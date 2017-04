SALON DE LA MAISON ET DU JARDIN À PAILLES: Dernier jour pour relooker sa maison

Quelles sont les dernières tendances en matière de piscine ? Comment bien aménager un intérieur rétro avec des objets récup ? Quelle couleur d’aluminium choisir cette année pour vos fenêtres ? Comment être écolo et respecter l’environnement en utilisant des produits ménagers sains ? Au Salon de la Maison et du Jardin qui se tient à Pailles jusqu’à cet après-midi, les exposants déploieront le meilleur de leur expérience pour délivrer le maximum d’informations, de conseils tout en présentant des nouveautés....

À l’entrée du Centre Swami Vivekananda (SVICC), Eco Canopy arbore fièrement sa toute nouvelle arrivée : le vélo électrique. Pouvant atteindre une vitesse de 40km/h et munie d’une batterie de 48W ou de 36W, le vélo électrique permet de se déplacer sans trop d’efforts. Elle est idéale pour les déplacements en ville en toute sérénité et même pour les randonnées dans la nature. Le pédalage est aussi possible, même pour le Mountain bike. La batterie qui se recharge en trois heures, peut durer entre une heure trente et deux heures.

Autre nouveauté au Salon est la piscine avec fontaine murale et bar flottant. Pour ceux qui recherchent tout le confort tout en vivant la convivialité avec des amis ou encore ceux qui recherchent une ambiance zen avce comme fond sonore un doux clapotis de l’eau. Voilà comment une piscine peut devenir un véritable havre de paix et un vrai cocon de bien-être. Et pour bien profiter de sa piscine entre potes, on s’assure que tous les accessoires améliorent le confort, comme la table flottante ou le bar flottant. Cet accessoire indispensable est gonflé avant d’être posé sur l’eau. On y dispose ensuite les verres pour partager le plaisir d’une boisson rafraîchissante ou d’un apéritif, en famille ou entre amis après avoir nagé et joué dans l’eau. Légère, amusante mais surtout très pratique.

Afin de peaufiner vos projets de rénovation ou réinventer vos espaces de vie, vous découvrirez les dernières innovations dans le domaine des volets ou matériaux pour vos ouvertures (portes et fenêtres). Pour illuminer la maison, JK Aluminium propose la matériau tendance: l’aluminium. Côté couleur, l’aluminium joue cette année sur le ton gris. “C’est la tendance 2017”, nous dit-on. Design, il s’intègre ainsi sans problème à l’architecture. Rigide, il est aussi le matériau parfait pour la réalisation de larges baies coulissantes, car il supporte de grands et lourds vitrages.

Prendre soin de sa maison, la rénover, la décorer est l’une des préoccupations majeures femmes adeptes de la décoration intérieure. Elles y consacrent d’ailleurs tout un budget afin d’apporter un coup de neuf à leur inérieur. Et celles qui sont passionnées du look vintage, ou rétro, y trouveront leur bonheur au salon de la maison, notamment chez Rustic Elegance qui cette année fait découvrir aux visiteurs ses plus belles horloges qu’elle a imaginées et qui ont été fabriquées en Inde. Utilisant des matériaux de récupération tels que des récipients de cuisine d’antan, des bidons de lait en aluminium, rayon de bicyclette, pan d’une porte, ces grandes horloges murales, fixées au pan d’un mur, ne manqueront pas d’attirer les regards.

Et enfin, pour les vegans ou tout simplement ceux qui sont à la recherche de marques de cosmétiques eco-friendly, rendez-vous au stand de Health Solutions du Chiropracteur Dr Munesh Tulsidas. Celui-ci présente cette année toute une panoplie d’alternatives pour ceux dont les produits chimiques et testés sur les animaux répulsent. La marque Dr. Bronner’s utilisent des ingrédients naturels pour confectionner savon, lotions pour le corps, pâte de dentifrice et même produits ménagers. Par exemple, le dentifrice est peu moussant, sans fluor, végétalienne et non testée sur les animaux. La marque sera aussi présente lors du International Fair trade qui sera tenu le 13 mai à Grand-Baie.