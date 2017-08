SALON DE L'AUTOMOBILE: Bodha s’indigne du nombre de victimes sur les routes

Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport, Nando Bodha, a déploré le nombre de victimes sur les routes encore très élevé cette année. « Il y a un décès tous les cinq jours sur nos routes », a-t-il constaté. « C'est un compte terrible, presque le même que l'année dernière », a-t-il lancé à la fin de la semaine dernière lors du salon de l’automobile.

« La moitié des victimes sont des motocyclistes », a fait remarquer Nando Bodha, annonçant ensuite l'ouverture prochaine d'une école de formation pour motocyclistes. Les futurs formateurs sont actuellement en formation, puis, ce sera au tour des examinateurs. « La perte de vie humaine constitue une rupture terrible pour la famille et les proches. C'est la raison pour laquelle la campagne sur l'importance de la sécurité routière sera intensifiée. La sécurité reste la priorité des priorités », a-t-il estimé.

Parmi les véhicules en vedette au salon figurait la New Outlander de Mitsubishi Motors, une voiture électrique dotée d'une batterie Lithium-ion. Le véhicule, qui trône au milieu de la salle d'exposition, est disponible à Rs 2,5 millions. Cette voiture peut être rechargée à domicile ou dans une des deux stations de Total prévues à cet effet, l'une dans le nord et l'autre dans l'ouest.

« Nous avons formé pendant quatre mois les techniciens responsables de la révision du véhicule. Celui-ci ne doit être dépanné en cas de problème que par les techniciens du groupe Leal. Seulement deux exemplaires de cette voiture sont pour le moment disponible sur nos routes » , soutient Eric Leal, Chief Executive Officer du groupe Leal.

Quant au véhicule, il n'aura pas laissé indifférent Nando Bodha, le ministre se disant même « impressionné ». Il a observé que le constructeur Volvo a annoncé qu'à compter de 2030, il ne fabriquera que des voitures électriques. Et de poursuivre qu'à Paris, « on affirme qu'à partir de 2020, il n'y aura que des voitures électriques ». Selon le ministre, « à un certain moment, il faudra se donner une date à laquelle seuls les véhicules électriques seront autorisés sur nos routes ».