SAMEDI AU DOMAINE DE GROS CAILLOUX : Maître Gims a « tout donné »

C’est au Domaine de Gros Cailloux que le rappeur Maître Gims a tenu son unique concert sur la scène mauricienne. L’événement qui a débuté à 20 heures avec la participation d’artistes mauriciens, a attiré une importante foule. Une foule prise d’hystérie à minuit 15 quand le chanteur a enfin fait son entrée sur scène, après une heure et demie de retard…

Certains étaient mitigés après le concert de Maître Gims samedi soir, au Domaine de Gros Cailloux. Si pour beaucoup le concert a été un vrai moment de joie et de bonne musique, d’autres ont regretté une prestation pas très “live” du rappeur, qui a chanté par-dessus sa propre voix, présente dans la bande play-back.

Alors que le public l’attendait pendant plus d’une heure, un message est passé pour annoncer l’arrivée de la star tant réclamée. Mais le public ne cachera pas sa déception en découvrant que c’était DJ William Wave qui faisait son entrée sur scène pour présenter un mix. Il est alors hué par le public qui ne souhaitait que Maître Gims. Quelques minutes plus tard, le chanteur arrive enfin, avec une heure et demie de retard en raison d’une voiture qui aurait bloqué l’entrée du domaine.

Malgré le retard, le concert a tenu toutes ses promesses en matière d’ambiance. Une scène vivante qui a permis en amont à des artistes mauriciens, tel que Lin ou encore Mr Love, de présenter leurs nouveautés. À minuit 15, Maître Gims entame son célèbre titre Zombie devant un public très excité. Fredonnant des airs connus tel que Est-ce que tu m’aimes, Brisé ou encore Bella, le public ne cessait de chanter et danser.

Pour Maître Gims, les organisateurs avaient déroulé le tapis rouge avec une scène comprenant des écrans géants, des canons à gaz ainsi que des jets de confettis. Rejoint par H. Magnum pour leur chanson en commun Pourquoi tu m’en veux, Maître Gims a tout le long du show offert toute son énergie, en dansant, sautant et en faisant chanter le public. Il s’est même amusé à séparer la foule en deux parties et ainsi jouer aux jeux des battles pour savoir quel groupe criait le plus fort. Il a par la suite invité de jeunes Mauriciens sur la scène, une fille et un garçon, pour une autre battle, cette fois-ci de danse. Le public et le chanteur auront pu saluer la superbe performance du jeune Krish Gunnoo, 15 ans, qui a dansé tel un vrai professionnel sous les yeux amusés de la star.

Maître Gims a ensuite fait un clin d’œil à Sexion D’assaut, en offrant au public un medley des chansons les plus connues de son ancien groupe. Il a enchaîné en demandant au public d’allumer briquets et flashs de téléphones portables pour un moment nostalgique avec la chanson Changer, un des rares instants de calme du concert.

C’est vers 1 h 30 que le public a enfin pu entendre la chanson tant attendue. Sapés comme jamais a déclenché l’euphorie parmi tous ceux présents, qui auraient voulu que ce moment ne se termine jamais. Le chanteur a au terme son titre tiré sa révérence avant de lancer au public plusieurs T-shirts et casquettes. Pour beaucoup de fans, la déception était à son comble quand Maître Gims n’a pas pris la peine de prendre quelques photos avec eux, puisqu’il a quitté le domaine tout de suite après le concert.