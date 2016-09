SAMEDI DERNIER AU J&J AUDITORIUM : Palak Muchhal, communion totale

Palak Muchhal pour son premier concert chez nous samedi dernier au J&J Auditorium à Phoenix avait l'air si splendide et si assurée que le public croyait avoir affaire à une princesse. Sa rentrée dans la salle s'est faite sur les chapeaux de roue comme dans un conte de fées. Habillée d'une robe dorée et portant une petite couronne, Palak Muchhal a plongé pendant presque deux heures le public dans une transe admirative.

Dès le début du concert, le courant passe et elle enchante le public avec les notes de Chahun Main Ya Naa de Aashiqui 2. Le public communiait dans les clameurs et les applaudissements. Très à l'aise sur scène, elle déclame un poème puis rend hommage à la légendaire Lata Mangeshkar avec Lag Ja Gale de Woh Kaun Thi! Inspirée, chaleureuse, elle pose sa voix sur les chansons d'Arijit Sing et de Himesh Reshammiya.

La musique est toute en finesse avec des mélodies émouvantes et lorsqu'elle attribue la chanson Laapata de Ek Tha Tiger à son parrain, Salman Khan, le public n'a pas hésité de la suivre dans ce voyage musical.

Les enfants, les femmes et les hommes ont dansé sur scène. Le public fut enchanté d'entendre les airs que Prem Ratan Dhan Payo Palak Muchhal avait auparavant interprété, Lambi Judaaï, Teri Meri Kahaani et le nouveau titre, Kaun Tujhe de M.S. Dhoni.

Palash Muchhal, le frère de Palak a également tiré son épingle du jeu avec Teri Galiyan de Ek Villain, Gulabi Ankhein, Party To Banti Hai et a invité ses fans à le rejoindre sur scène.

A la fin du concert Palak a rendu hommage à Noorjahan et Shamshad Begum avec Jawan Hai Mohabbat et Kabhi Aar Kabhi Par, tandis que Palak est revenu avec un medley des compositions de Himesh Reshammiya dont, Ice Cream Khaungi du film Xpose. Après Jumme Ki Raat, la soirée a pris fin avec O Lal Meri de Runa Laila. Rappelons que ce concert avait été organisé par Ariscend Media et Zee Magic.

Point de vue

Palak Muchhal: chanteuse engagée dans le social

Malgré sa fulgurante ascension dans le monde de la musique, Palak Muchhal ne laisse pas sa célébrité lui monter à la tête. Elle garde les pieds sur terre, consciente que la gloire ne dure pas éternellement. Même si elle chante avec authenticité et une générosité rares, son engagement social est resté inébranlable. La souffrance que la pauvreté ne cesse d'engendrer dans le monde l'interpelle. Selon elle, il ne s'agit pas seulement de sauvegarder les valeurs culturelles, spirituelles, morales et artistiques. "Je connais une paix et une sérénité lorsque j'aide un enfant pauvre", dit-elle. Samedi, on a vu réunir sur la même scène, Palak et Palash, le frère du premier nommé, ces deux fortes personnalités qui aiment partager leur amour pour leur prochain pour "mieux respirer et vivre leur passion". Ils ont changé notre regard sur le monde contemporain. La Palak Muchhal Heart Foundation qui existe depuis 2001 poursuit son action et nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative louable de Palak Muchhal.

Le 10 septembre au Vanilla House, Rivière-Noire

Les Clarisse Sisters en concert

Les clarisse Sisters composées d'Annick, Dominique et Véronique évolueront sur la scène de la Vanilla House de Rivière-Noires, le 10 septembre. Les choristes interpréteront les titres de leur album "Kaléidoscope" sorti en 2015 où des rythmes traditionnels se marient avec une sonorité plus contemporaine et l'apport d'instruments électriques. Une musique percutante qui ne laissera pas insensibles les fans de ce trio de choc. Les nouveautés et les reprises auront une version smooth et groove.

Les clarisse Sisters ont fait appel au talent de Nicolas Tarik, chanteur français installé à Maurice qui assurera la première partie, accompagné de Chris Arles à la guitare et de Danny Auckhaj au tabla. Les Clarisse Sisters seront sur scène à partir de 21 heures. Elles seront accompagnées de Dario Manick, Ashley Spéville, Neshen Teeroovengadum et Olivier David. La soirée se poursuivra avec le groupe DJ Cream Creaker qui présentera un set électro samba. Les billets ont en vente sur le réseau Otayo à Rs 500 et Rs 1000 (VIP).