SAMSUNG BRANDSTORE : Nouvel espace de shopping interactif

Apporter du renouveau à la marque Samsung en misant sur un nouveau concept, une nouvelle expérience tout en offrant un espace shopping agréable et interactif. Tel est l’objectif derrière le tout nouveau Samsung BrandStore à Bagatelle, rouvert ce matin.

Ce magasin vient répondre aux normes internationales mises en place par le groupe Cheil, filiale de Samsung en Afrique du Sud et en Corée. Stéphania Lebon, Head Of Marketing de The BrandHouse Ltd, souligne qu’en sus des nouveautés au niveau du mobile et des tablettes, le magasin offre aussi un espace détente. Le magasin propose désormais différents espaces liés à la marque.

Dans le coin training zone, le client peut se familiariser avec les dernières technologies. La technologie Virtual Reality (Gear VR), elle, permet de visionner en 3D une destination de son choix. En vue de permettre aux parents de profiter de leur shopping à Bagatelle, Samsung Brandstore a également prévu un Kid’s Corner dédié aux enfants de 3 à 12 ans qui peuvent utiliser les écrans tactiles ou s’adonner à des jeux.

« C’est tout nouveau et c’est gratuit. Il n’est pas nécessaire d’être client chez nous pour cela. C’est une manière d’encadrer les petits. Avec cette réouverture, Samsung propose un nouveau concept et une nouvelle expérience tout en initiant le public aux nouveautés », laisse entendre Stéphania Lebon.