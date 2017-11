SAMSUNG : Le Galaxy Note 8 lancé à Maurice

Samsung a mis sur le marché sa nouvelle phablette Galaxy Note 8, qui a officiellement été lancée à Maurice mardi après-midi par Samsung Indian Ocean à l’hôtel Labourdonnais. Si son prix officiel est de Rs 40 800, les revendeurs peuvent toutefois afficher leurs propres prix.

« Le Samsung Galaxy Note 8 marque le début d’une nouvelle ère pour la solution mobile pour les professionnels », a expliqué Eun Jae Jung, Business Lead de Samsung Océan Indien, lors du lancement du Samsung Note 8. « Samsung est fier de présenter sur le marché mauricien son nouveau bijou de technologies. Ce smartphone d’une puissance exceptionnelle et aux fonctionnalités uniques offre aux professionnels la meilleure solution mobile à ce jour. C'est un véritable compagnon mobile dans leurs fonctions et tâches quotidiennes », a-t-il ajouté. Selon lui, le dernier né de la gamme Galaxy Note de Samsung est doté de fonctionnalités et de services hors pair, offrant à son utilisateur une expérience visuelle spectaculaire et unique.

Le Galaxy Note 8 a été conçu spécialement pour le multitâche avec son écran Infinity 6,3", qui possède une taille record pour lancer plusieurs tâches et assurer une prise en main optimale. Il est ainsi possible de consulter, par exemple, son calendrier, et ce tout en rédigeant un e-mail, et de créer des paires d’applications pour lancer simultanément ses combinaisons favorites d’applications en mode multifenêtres. Son processeur est de 10 nm et sa mémoire interne de 64 Go, extensible jusqu’à 256 Go (via microSD). Autre particularité de la phablette : le S Pen de 0,7 mm, conçu pour offrir les sensations de l’écriture manuscrite. Il permet notamment la prise de notes directe, sans déverrouillage, dès le stylet sorti.

Équipé d’un outil de sélection intelligente, le S Pen permet de sélectionner une zone précise de l’écran, d’ajouter des notes et de partager tous types de documents ou articles. Grâce à cet outil, il est également possible de créer soi-même ses GIF animés en sélectionnant la partie d’une vidéo et de le partager avec ses amis ou sur les réseaux sociaux. L'écran Infinity 6,3'' du Galaxy Note 8, aux bords incurvés, permet notamment de gérer deux fenêtres sur le même écran.

Pour Sabnish Beharee, Assistant Manager Mobile Division de Samsung, le Galaxy Note 8 est le smartphone « le plus attendu » après les problèmes encourus avec la batterie sur le Note 7. « On vérifie tous les téléphones avant qu’ils soient sur le marché. Samsung Maurice offre deux ans de garantie pour tous les téléphones achetés chez nous ou auprès de nos revendeurs », soutient-il. Depuis son lancement, il ajoute qu’un bon nombre de téléphones ont été vendus sur le marché local.

La navigation est également rapide en interne. Le téléchargement des fichiers lourds se fait ainsi sans anicroche et les vidéos peuvent être facilement visionnées avec les connexions 4G+ et Wi-Fi du Galaxy Note 8. Le Galaxy Note 8 a été conçu pour procurer à son utilisateur une vitesse de connexion ultrarapide. L'appareil est par ailleurs doté de la reconnaissance d'iris, qui permet de déverrouiller son smartphone d’un simple regard tout en étant l’un des systèmes de protection les plus sécurisés du marché. Le Samsung Galaxy Note 8 est disponible en trois coloris : noir, or et gris.