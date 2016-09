Sans oeillères ni coton…

Qui responsabilité Bénois Chaise ?

— Eta Ti-Louis ki position mo frère mo trouvé, difé difé la.

— Ayo pas causé, mo croire sa zafer pas pou décollé dimanche.

Manière pé aller, mo croire zafer bien dans la maille. Mo croire pou alle tassé lors récif kouma Bénita dans Mahébourg. Mo bien croire casaque électrique lors surcharge la. Li prés pou transformé en bombe électrique.

— Ti-Louis en zafer mo pas comprend dans sa zistoir la. Ki fer Mr Lepep pé envi à tous prix mettre 50 souval dans sa Maiden la.

— Too sa malin to malin la to pas koné qui pas gagne droit mettre 5 souval. Li juste envi mettre 4 souval. Selon li so droit sa.

— Hein so droit, mo ti croire ki c'est MTC ki dire ki droit ban entraîneur.

— Bien to koné sa zistoir ki appel MTC li pareil kouma sa pays-là. Li enbas lao. Tout zafer encore pé faire au petit bonheur. A l'ancienne kouma nous dire.

— Kan même fine dire deux souval par l'écurie, Ki fer Mr Lepep pas oulé d'accord avec sa? Ki fer tout coup chaque coup li même.

—To koné, Mr Lepep li ena son Robert Redford avec li ki cause dans so zoreil. Parfois li coz bon cozé, parfois cozé la senti pis.

— Ti-Louis mais d’après ban poste ki mo fine trouvé zot dir Bénois Chaise ena bien tord ladans.

— Bé là ki pou arrivé, avion Maiden pas pour tir frais, si Mr Lepep tir so ban souval?

— Pas frais qui pas pou tiré ena pour perdu grade dans Tower.

— A moins ki fer 2 Maiden, enn pour Mr Lepep avec so 5 souval lot avec souval ki rester

La PDJ sort de sa torpeur

Soudainement, la Police des Jeux veut se mettre en évidence. Fouille de la voiture d'un assistant entraîneur, fouille chez le Club Jockey...et puis quoi encore? Ce que ces messieurs ne savent pas c'est que le jockey qu'ils ont laissé filer a été arrêté par leurs collègues Malais. Au moins eux, ils ont su faire leur travaill en envoyant le Roi en cellule. L'affaire a été suivie de très près en Australie où les autorités sont également passées à l'action. Au lieu de s'intéresser à cette affaire pour savoir notamment s'il y a eu transfert d'argent de Maurice à Singapour et de Singapour à la Malaisie, la Police des Jeux n'a pas trouvé mieux que de procéder à des fouilles stériles. Comme quoi, il y a bien quelqu'un quelque part qui est en train de tirer les ficelles, et qui plus est... a un agenda caché.

L’astuce

Impossible d'empêcher le parachute de descendre sur la piste, ces messieurs ont trouvé une astuce pour contourner les règles de participation établies par le MTC. A qui voulait l'entendre, ils disaient qu'ils engageraient plus de deux partants... pour "montrer zot la gueule", entendez ici, les dirigeants du Mauritius Turf Club, y compris le Terrien. C'est ainsi que dans les entrées, nous avons vu la grosse artillerie. Et le rôle de la GRA dans tout ça? La GRA, vous voulez dire la Gambling Regulatory Authority ou la G.…Regulatory Authority? Non, non. Ne vous trompez pas le G.... ce n'est pas pour Gulbul, mais oui, oui c'est ça, vous avez suivi mon regard et vous avez entièrement raison. Where you can Or you can't. Moi, je ne comprends pas comment tantôt ils sont rouges, tantôt ils sont oranges et ils sont toujours dans le bon camp "at the right time."