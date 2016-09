Sans oeillères ni coton…

Lot de consolation

— Éta Ti-Louis, ki position ? Alors, bien baté dimanche mo trouvé.

— To koné ki mo content avec toi…

— Hein causé…

— Kan to trouve moi, to trouve juste souval et boire. Ki arivé, marque sa lors mo figir ?

— Ti-Louis my good friend, pas cause sa bann kalité causé-la. Mo content prend enn ti plaisir avec toi… Samem nou camouad.

— Abé kifer to pas ti alle prend plaisir avec Mr Lepep ? Sa to per…

— Ayo pas causé papa. Mais pas capave mett néné laba. Dépi dimanche gramatin tann dire boule rouge. Tout séki passé finn gagné. Lors la Sab Janta Wala, soi-disant zot Bhai sa, limem pé dire prend zot parachute dans télévision.

— Mo bien croire enn malédiction qui finn tombé sa to pas croire ?

— Ti-Louis, mo konn juste enn zafern kan la chance présente devant ou, ou bizin konn trapé. Pas fer zes. Pas ti dire Mr Lepep acheté souval-la avant ? Kifer li pas finn acheter ? Asterla pé causé et pé dire justice has been done, pou capave fer quatre souval galoup enn seul lécourse.

— Ki to appel la justice ? Quand quatre zom bat enn zom ou soit quand enn zom bat quatre zom ?

— Ti-Louis, la question ne se pose pas. Now justice has been done.

— Pas causé, lot la zot pé raconté qui le Paille en Queue finn fer enn surprise à Mr Lepep à la fin.

— Mo espéré enn bon surprise sa.

— Zot finn mett enn parachute dans so sac, cado.

— OMG ! Apel sa enn lot de consolation …

L'arrosé qui voulait être l'arroseur

Oh My God ! Il y a, dit-on, un mouchard dans l'équipe des administrateurs. Et pas n'importe lequel ! Ce monsieur qui se dit professionnel a cru bon de laisser son “mobile” ouvert pour que l'ami de Bruno puisse entendre et suivre en direct les débats et les argumentations de ses camarades sur la participation des frères Dalton dans le Ruban Bleu. Incroyable ! Et ce n'est pas tout, il aurait rédigé lettre après lettre pour convaincre ses collègues qu'il fallait dérouler le tapis rouge à ceux qui se croient tout permis. C'est à se demander si c'est lui-même qui les a rédigées ou a-t-il un nègre à son service ? Qui plus est, il revient qu'il aurait même téléphoné à un de ses collègues pour lui dire que le président devrait démissionner après que les Dalton ont été surclassés par le grand vainqueur. On appelle cela avoir du toupet à en revendre ou, si voulez, l'arrosé qui voulait être l'arroseur. Mais c'est qui qui doit démissionner maintenant…

Fizib finn soté

Chuuut ! Parachute Man a cloué le bec aux éternels protestataires. Il a aussi cloué le bec à la GRA de Raouf Gulbul. Couplage ou non, la défaite a été cinglante. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a eu tout ce tapage, tout ce remue-ménage et toutes ces attaques. Ils savaient que si le Parachute était au départ, fizib pou soté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En regardant dans mes jumelles, j'ai vu une petite toque rouge loin, loin derrière, devant la toque jaune. Ne parlons pas de la toque bleue ou blanche, elles étaient perdues parmi les spectateurs. La belle, belle victoire ! Moi, j'aurais dit la plus cuisante défaite. En course, cela ne se joue pas en cour, mais sur la piste. Qu'on se le dise une fois pour toutes, la victoire de dimanche fut bien plus belle que celle de vendredi dernier.