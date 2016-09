Sans oeillères ni coton…

Opération bros latet

— Éta Ti-Louis, ki position ? Mo tann dire bel, bel l'opération finn largué…

— Ki été, to malade ? Ki l'opération to pé alle faire ? To konn enn kozé ki dire les vermines ne crèvent pas ? Mais mo espéré to pas ousi dans bez ki sa ?

— Sa qualité-la Ti-Louis ? Mo ti croire to enn cam, mais mo trouvé qui to pé souhaite mo la mort.

— Na pas saute de l'âne au coq… attends !

— Ti-Louis, dire sa du coq à l'âne. Ne pas sauter du coq à l'âne. Kan mo mort to pou plore l'encre…

— Samem. Ou koné ou. Bon, dire moi ki sa l'opération to pé faire la ?

— Opération bros latet.

— Hein ? Éta, dire moi opération Turban Man. Mo ti a va fini comprend, o lieu to de passer par Mahébourg pour aller à Port-Louis.

— Bé Ti-Louis, dire moi kouma zot fine fer pour brosse so latet avec sa turban-la ?

— Facile. Rien de plus facile. En deux temps trois mouvements, Shérif avec so lékip bez deux calottes et fer kata sipa karaté. Enfin, to koné ki mo pé dire.

— Mo pé esay comprend mem. Mo comprend toi Ti-Louis. Mais dire moi enn coup, to pas croire qui éna anguille sous rouche dans sa zafer Seven Carat-la ? To fine trouve so prix après le fameux retrait de l'héritage ? Mo espérait Shérif finn poz question lors là ?

— Hein to croire ?

— Ti-Louis, enn malin kouma toi pas koné ?

— To croire qui pou bizin sakouy so Turban dans retrait Hillbrow ?

— Atann nou guété…

Goooal !

On parle d’indépendance, mais à la vérité on est dépendant des autres. Je ne sais si c’était un coup orchestré ou non, mais les mauvaises langues disent qu’il y avait du grabuge à l’écurie. Il semblerait que certains avaient pris le bon wagon à temps, alors que d’autres sont arrivés en retard sur le quai. Toujours est il que sur le tableau noir des bookies, le drapeau d’indépendance flottait très haut, au haut du mât. Il y avait la locomotive et … les autres. Juste derrière lui, on ne finissait pas de prier… Et lorsque celui qui devait passer le but en premier franchit la ligne d’arrivée… on entendit « Goooal ! »

Curry The Magician

Avez-vous vu Big Curry à la télévision à côté de Rambo ? Avec lui, dit-on, tout est possible. Tantôt les dossiers disparaissent, tantôt ils réapparaissent. Comme par magie. Le rapport intérimaire de Parry a disparu, et il n’est jamais réapparu, du moins pour le moment. Par contre, le projet de Heritage City avait disparu, mais par je ne sais quel tour de magie, il est apparu de nouveau sur la table de Rambo, qui veut absolument laisser un bon héritage à Petit Rambo, sauf que ce dernier ne veut pas « deklar piti ki pa pou li. » Bon, retournons à nos moutons. Big Curry avait fier allure, même s’il s’est complètement trompé en choisissant ses mots à en croire Rambo. Tiens, j’ai appris que le turf club veut lui offrir un dictionnaire pour qu’il ne se trompe plus. Il semblerait qu’il s’est même mêlé les crayons dans les paris car ce fameux couplage n’est qu’une vilaine farce. Au fait, le couplage n’existe pas… à Maurice et qu’on vienne me prouver le contraire.