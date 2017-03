Sans oeillères ni coton…

A New Sheriff in Town

— Éta Ti-Louis, ki position ?

— Ayo papa, mo ti trankil tous sa létemp-la. Ala zafer-la recommencé ek to recommence fatigue mo la vie…

— Selment Ti-Louis, to koné ki mo content avec toi ?

— Hein, ki cake to pou cozer ankor la ?

— To koumadire sa bann vierge effarouchée-la. To touzour surpris et zamé pas content.

— La to anvi mo dire mo éna nouveau camarade lors baz. Sa ki to anvi koné, mauvais veyer zafer !

— Ti-Louis pas en colère, la saison ne fait que commencer. Déjà to koné éna enn New Sheriff in town.

— Ayo pas koz sa nouveau shérif-la, li kouma dire Clark Gable dans Lone Star, li tir deux balles tous les deux bez dans so lipied.

— Pas kozé papa, non seulement li pé gagne enn coup revers dans coin licou avec Jet Li, mo trouvé ki Jacky Chan aussi finn rentre dans film-la pé fer deux koustik dans l'air.

— Ki mo pou dire toi, to même ki konn tout séki passé dans sa temple-la. To confirmé ki bannla pé dire tempo la so…

— Ti-Louis dépasse so, mo croire pré pou explosé. Mo croire Clark Gable finn bizin dire Bruce prend enn gilet par pareballes pou li dans l'Angleterre avant li fini.

— Koumsa ? Bé pé dire que rien ne sera comme avant. Mo trouvé ki pé vinn dire. Pé dire enn « dopeur » lors base tout, to confirmé

— Pas koz koumasa Ti-Louis, lanket pas encore dire narien.

— Lanket, lanket. To pé allé avec lanket ek moi. Sa zot pareil kouma dans CC, jamais laket abouti. Kot lanket Turban Man.

— Ayo Ti-Louis, mo croire la saison finn bien commencé, ki mo pou dire toi, bonne chance…

Trop c'est trop

Qui s'est intéressé au cas du champion en titre ? Personne. Et pourtant c'est un cas qui doit interpeller. Voilà quelqu'un qui a fait sensation en remportant haut la main le titre, ce qui lui a valu du reste une participation lors du week-end international, mais qui, trois mois après, s'est vu brandir un carton rouge sans même savoir pourquoi. Personnellement, je pensais que son employeur allait se battre, mais il n'en a rien été. Pas un commentaire, pas un mot. Et pourtant, cela aurait dû le révolter. En tout cas, moi je le suis, comme dans le cas de Cédric Ségeon. Trop c'est trop, il est temps de savoir qui c'est qui tire les ficelles derrière le rideau.

Pariaz pas enn badinaz

Ils disent « zafer-la so » et ce nouveau revers ne va pas jouer en sa faveur et sans doute il s'est mis sur la corde raide. Comme on dit dans notre bon kreol, maryaz pas enn badinaz, il a aussi appris que Pariaz aussi pas enn badinaz. En effet, le revirement de situation est à la fois damming comme il est aussi une indication de ce que sera la saison 2017. Ce qui veut nécessairement dire que la chute du faucon s'annonce plus vite que prévu, selon les prévisions. Cependant, comme les prévisions ne sont jamais une science exacte, osons espérer qu'ils sauront rattraper la partie, si elle n'est pas perdue d'avance.

Allô Tiger, ici Apollo !

Le démarrage n'aurait pas eu lieu et la rampe de lancement déplacée si le capitaine Apollo n'a pas eu l'idée de faire un appel de la dernière chance, comme un condamné à mort qui a droit à sa dernière cigarette. « Allô Tiger, ici Apollo ! Dir Bruce Springsteen si li pa do it like José pou mwa, bann lardwaz-la kapav sorti hein. » Le message du petit capitaine à Tiger — qui a tout intérêt à se faire petit en raison des histoires qui courent aux Casernes centrales — était plus que limpide comme l'eau de mer d'Albion et dans les heures qui suivent, Apollo a été mis en orbite pour encore six mois. En attendant, koutyou-koutyou finn res deryer laport pour encore un moment.