Sans oeillères ni coton…

La piste blanche du Champ de Mars

— Éta Ti-Louis, ki position brother ?

— Ayo pas kozé, pas kozé ! Mo népli koné ki pou pensé et ki pou fer.

— Hein, toi ousi to pas pé d'accord avec certains la monte sa journée inaugurale-là ?

— Pas koz lécourse, mo babani pou monté là.

— Ki to pé kozé koumsa Ti-Louis, la guerre des sms ?

— Sa enn lot zistoir encore. Donne-moi létemps mo pou raconte toi enn zoli zafer lors la. Mo pé koz la piste blanche du Champ de Mars ar toi. Selon toi…

— Chuuuuuut Ti-Louis. Pas koz fort. Pas kozé ta…

— Ki pas kozé ? Kot kapav pas kozé la ? To fine trouv photo Clark Gable, Aladdin et Navin The Fugitive ensemble ?

— Enn la honte sa mo dire toi. Tellement fine ramasse dimoun dans sa club-la, mo bien croire enn zour mo pou trouv Diable.

— Taé, to reste dans Moris mem toi et to dire moi to alle lécourse tou les semaines ?! To pas koné ki Diable aussi fini rentre dans club ?

— Hé Ti-Louis pas koz koumsa. To fer moi per, kouma dire mo pou bizin mars avec mo dilo béni dans mo pos asterla. Hein Ti-Louis, kisannla Diable-la ?

— Tension to trap so la queue. Mo pas finn remarque natyé dans sa photo-là. Après Clark Gable, Aladdin et Navin The Fugitive, kisannla ti éna encore ?

— Hein, to pé cause Tiger. Vraiment do Ti-Louis. Mo bien croire que there is something bien rotten lors sa la piste blan la. Dire moi enn coup. Tiger li dans tout changement. De Pape Innocent V à Mr Beautiful en passant par Le Terrien et Clark Gable…

— Ki mo pou dire toi, comme dirait notre Rajesh National : Champ de Mars c'est aussi enn jackpot pour certaines personnes, quitte à s'associer au Diable.

Ça dérape déjà

La chambre des commissaires des courses est-elle déjà sur le chemin du dérapage ? La question est sérieusement posée lorsque l'adjoint du Chef, qui serait en ballottage défavorable, a émis jeudi dernier un SMS (décidément les SMS sont d'actualité) pour dire aux entraîneurs que leur chevaux, déjà au programme de la 1re journée, qui n'ont pas fait du barrier Trial avant la première journée pouvaient passer cette épreuve mercredi. Mais le hic est que ce SMS est tombé jeudi à 12h45 alors que le programme des courses est officiel depuis 12h30. L’autre hic veut que pour qu'un cheval soit inscrit au programme de la journée, il est impératif qu'il réussisse son barial trial.

Kot lanket vou zot ?

On se demande bien s'il y aura une enquête sur un incident impliquant un Administrateur et un proche du président. La question reste posée car c'est le 2e incident qui se déroule dans les prémices du MTC en l’espace de deux saisons. On sait qu’il n’y avait pas eu de suite lors du premier. Doit-on croire que those were the days…

Message cinq sur cinq

Je suis catégorique, quelqu'un de très haut perché ne voulait pas qu'il continue sa carrière mauricienne. Pourquoi ? Qu'importe la raison, il n'y a aucune raison pour justifier l'injustifiable. Il avait commis une faute, et il l'a payé cash, avec les intérêts s'il vous plaît. Souvent dans des cas pareils, on parle de la main de Dieu, de l'intervention divine et samedi, lorsque son cheval a passé le but, je n'ai pu m'empêcher de dire à mon collègue : c'est la réponse du Tout-Puissant à ces petites brebis galeuses qui se croient tout permis car je l'ai toujours dit, he had the right to ride. Not only to ride, but to win. Chapeau le Français ! Tu aurais pu leur dédier cette victoire ! De toute façon, même si tu ne l'as pas fait, ils ont reçu le message cinq sur cinq.