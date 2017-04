Sans oeillères ni coton…

Soy la trapé

— Éta Ti-Louis ki position ?

— Ki position ? Laquelle position to oulé, gauche ou droite ?

— Ti-Louis, garde to calme, kifer to pé excité koumsa ? To kouma dire enn tigre en cage.

— Pas koz tigre ar moi, to pou fer moi népli en position la.

— Sa kalité la do Ti-Louis ? Zafer bien pas bon alors.

— Ayo, mo croire depuis Clark Gable fine passe par l'imposte et ki li fine prend place St-Pierre, soy la trapé.

— Manière mo trouvé, dépasse trapé. Soy la kouma dire Ourite Malice lors brizan. Kot fine trapé péna largué.

— Ki to pou dire sa boy to fine trouvé la ? Ek Tha Tiger to fine rencontré dans zistoir Aladin. Mo dimann moi kot to pou alle fini sa.

— Ki Ek Tha Tiger to pé causé, limem ki lors photo la ?

— Limem ta. L'homme de toutes les situations ou si tu veux l'homme de Momo. Kan The Rock la, li ti la. Kan Innoncent IV la, li ti la encore, kan Clark Gable fini, la aussi li la mem. En plus li dans photo de famille tout. Tann dire li avec Bruce Springsteen bann grand disciple de Bacchus. Zot l'ardoise bien lourd kot Apollo mo tann dire.

— Mais Ti-Louis to pé kozé, kozé koumadir martin lors colonne. Mais péna naryé contre zot dans temple. Conclave, ki arrivé pas joindre, pas causé ? Pas prend décision… laisse allé mem, koumadir dilo lors brède sonz. Pé garde zot même.

— To pas kone sa kozé ki dire quand déhors koz boukou, mais andan zot dal n'a pas cuit ?

— Ti-Louis, to rappel Clark Gable ki ti dire ? Nou pou sans pitié

— La mo frère, limem ki fer pitié la…

Sur un siège éjectable ?

Pas content du tout le monsieur, et même s'il n'en parle pas, ses actions parlent d'elles-mêmes. Non seulement il n’a pas aimé sa monte, mais il n'a également pas aimé sa sortie dominicale. Et comme pour aggraver son cas, l'enfant terrible s'est absenté mardi, ce qui a énervé davantage son employeur. Résultat : il n'a pas voulu de lui mercredi et les mauvaises langues prétendent qu'il a même déjà pris contact en Afrique du Sud pour signer un nouveau jockey. Voilà qui va déplaire à madame, car cette dernière n'a jamais caché son admiration pour l'enfant terrible, qui a été éjecté illico presto du cockpit. Reste à savoir si son parachute va s'ouvrir à temps pour un atterrissage en douceur.

Quand Ti-Louis se trompe

Une information parue dans cette rubrique a laissé croire qu'un SMS émanant de la chambre des commissaires avait atterri chez les entraîneurs un jeudi, soit après la parution du programme officiel alors qu'il concernait les nouveaux chevaux devant participer à la journée qui pouvaient effectuer un barrier trial le lendemain. Or, Ti-Louis s'était trompé, sans doute parce qu'il ne manie pas bien l'anglais. Tuesday c'est mardi et Thursday c'est jeudi. Ti-Louis s'en excuse et promet de se mettre à la tâche pour bien comprendre la langue de Shakespeare.