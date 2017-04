Sans oeillères ni coton…

So lavi Big Easy

— Éta Ti-Louis, ki position ?

— Position ? Ki position to pé causé ? Si pas dans gauche nous dans droite.

— Koumsa asterla Ti-Louis. Ki pé arrive toi ? To figir koumadir enn samkot chinois ki fine mal confi.

— Hé sa qualité to koz ar moi. Moi ki ti croire to enn brother seryé, ala to enfonce moi toi aussi.

— Hé Ti-Louis, pas casse tête ar sa. Sa koumadir la boue pé moque la mare. En passant, to finn trouvé ki sa la mare ki appel Paul Tauro encore pé patauge ar zot.

— Kot to finn trouve sa toi ? To sir la mare, pas chocolat sa ?

— Chocolat, mo tann dire Shérif finn gagne so dizef Pâques avant Pâques.

— Fer moi riyé do. Dévide to tente enn fois.

— Enn boug kouma toi pas konn sa nouveau dossier-la ?

— To koné dans lé moment, mo pas trop koné si les courses vendredi ou samedi ?

— To la vie pas Easy ditou Ti-Louis.

— Mille fois le petit Yash. Li ki koné kouma bizin fer pou ki so lavi douce.

— Ki to lé dire par la ? Bé pas koné kouma bannla pas finn tandé séki li finn dire samedi dans lanket.

— Ki sa zafer Paul Foo Kune la ?

— Oui, li dir akoz li monte souval Paul Toro bannla anvi bez li.

— C'est passé comme une lettre à la poste ?

— Mo croire, mais mo finn tann dire ki pou apel le petit Yash pour fer li comprend ki pas kapav accepté sa kalité commentaires la.

— Il n'est jamais trop tard.

— Bé éna ousi sa zistoir ki dit que le petit Yash et Paul Toro en affaire ?

— Ki été sa encore ?

— To konn zistoir berline ki finn coûte Rs 625 000 ? Éna pe dire le petit Yash finn fer enn lavance alors que lézot dire ki c'est enn kado pour service bien rendu.

— Tu sais, moi je suis allé faire ma petite enquête et on m'a assuré qu'il y a bien eu une affaire entre ces deux individus.

Qui sera le successeur du petit Benoît ?

Si mon petit doigt me dit que le Cycloman sera encore pas là pour encore longtemps, il faudra néanmoins attendre encore pour trouver son successeur. Aux dernières nouvelles, Clark Gable aurait chargé Frankie Vincent d'aller chez les Bafana Bafana pour aller convaincre The Circle Man pour venir remplacer Cycloman. Mais la mission a failed comme on dit l'adage, alors que l'homme en question nous avait déjà fait savoir qu'il bougerait fixe et comptait effectuer un saut à Maurice en juin pour des vacances seulement. Frankie Vincent est retourné la queue entre les jambes avec en plus un message clair et net de The Circle Man : « comingling bizin fer zis avek Ti-Jean. » Ceci explique bien cela…

On parle déjà de séparation

Les carottes sont-elles déjà cuites entre l'homme qui veut gagner des millions au poker et son dernier sous-fifre. En tout cas, la rumeur veut faire croire que la séparation est dans l'air, puisque les affaires, dit-on, n'ont pas été bonnes depuis le début de la saison. L'arrivée de la Cravache d'Or va-t-elle changer les données ? Rien n'est sûr puisque Pokerman a déjà jeté son dévolu sur une autre cravache et que le choix en faveur de l'enfant terrible a été fait sans son consentement. Aux dernières nouvelles, on apprend que Pokerman peut prendre ses cliques et ses claques sans que cela n'affecte outre mesure la situation de Monsieur Long Shot. Affaire à suivre.