Sans oeillères ni coton…

A Tale of Fortune

— Eta Ti-Louis, ki position mon ami ? Mo trouvé to bien en forme zordi.

— Kapav pas en forme la ? Chaque semaine qui passe apporte son lot de commérages.

— Ti-Louis, to pé faire moi croire qui zot kouma dire sa gouvernement chaque jour que Dieu donne éna scandale… To pas finn trouve la dernière. Enn vrai Tales of Fortune.

— Ti-Louis, sa enn vrai zistwar à dormir debout. Mo bien croire zot rod met concurrence avec gouvernement Lepep. Si c'est pas gouvernement, c'est zot ki refuse donne droit monte Maurice.

— En tout cas, manière mo trouvé zot kontan garde dans zoin. Zot pas encore dizer sa zafer qui The Fortune Teller ti dire dans Turf Magazine.

— Quoi qu'il en soit, mo croire qui si Amédée pas ti sorti dans son box, sauté et dire haut et fort séki li pensé, sa ti pou passe comme une lettre à la poste.

— Pas ti pou dire enn surprise kouma ti dire dans zafer Oliver.

— Ti-Louis, dire moi enn coup, kisannla ki président sa zafer sipa ki comité qui donne sa bann permis-la ?

— Ti-Teckel sa…

— Mais pas li même ti dire séki Clark Gable pense li pense pareil ? Ki finn arrivé sa coup la ? Télépathie pas finn marsé ou bien finn mett li en minorité ?

— En tout cas, décision Clark Gable c'est enn claque pour Ti-Teckel, son Historien et son Shérif Adjoint.

— Rappel toi sa slogan-la : zot mem asté, zot mem vandé. Dans sa cas-la, zot mem mett déor, zot mem mett andan.

Du pareil au même

Ainsi donc, il a obtenu un de novo dans son jeu de Loft Story. On croyait que, depuis le départ du Grand Blond, c'était fini ces histoires, voire ces situations gênantes pour le MTC. Mais c'était mal connaître l'incompétence de certains qui pignochent sur un lundi ou un mardi, mais qui ont oublié qu'il faut donner à tout accusé le droit de se défendre par un homme de loi. Dans notre bon patois kreol, il existe une expression qui colle bien à cette situation.

L'homme aux sept péchés capitaux

Il semblerait qu'on enquête sur un phénomène pas si nouveau au Champ de Mars. Mais, cette fois, on a découvert que la cible peut être désignée comme étant l'homme aux sept péchés capitaux. En effet, ses tentacules sont longues et aussi pointues. À tel point qu'on se demande s'il ne faut pas chercher quelqu'un du genre “Inspecteur Gagdet” pour mener l'enquête.