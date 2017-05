Sans oeillères ni coton…

Sirop Toussé II

— Éta-Ti-Louis, ki position my good friend ? KI pé arrivé, mo pé trouvé kouma dire éna bel-bel mouvement. Ki sa zafer Rebel's Game qui pé provoque sa quantité excitation-la ?

— Non, pé bizin conné kisannla finn administré sa produit-la ar souval-la.

— Bé, d'après mo pé tandé, sa marque produit-la pas servi par l'écurie. Zot servi enn lot kalité marque.

— Ki pé dire dans lanket ?

— Éta, mo finn tann enn ta contradictions. Ti moment tib-la ti dans litière, ti moment li ti dans mangeoire. Après sa, sot dire ti donne li dans lamé chef alors ki finn zet li dehors. Pas fini, ti trouve enn lot tib gramatin, mais pas finn dire naryé.

— Finn pass film et to trouve souval la prend tib-la dans so labous dépi son mangeoire.

— Koumadir magicien. Enn sel coute tib sorti dans mangeoire alors ki ti croire ti li dans litière…

— Miracle mo dire toi. Pas conné kouma li finn arrive dans mangeoire.

— Dire moi Ti-Louis, d'après toi ki finn arrivé ?

— Mo bien la peine dire toi. Bizin demande bon Dieu. Entraîneur dire li pas servi sa marque-la, palefrenier dire li pas conné kouma ban tib-la finn vinn dans son box, chef palefrenier contredire limem.

— Ayo, mo népli conné. Mo espéré ki pou enfin trouve le vrai coupable dans sa bann zafer-la…

Dame Yoko Ono lance la chasse

Dame Yoko Ono a décidé, dit-on, de lancer la chasse à ceux qui n'aiment pas payer leur pension. Lasse de jouer à la jolie derrière ses fenêtres feutrés au 12e étage, Dame Yoko Ono a décidé de prendre le taureau par les cornes et faire de sorte que ses caisses se remplissent, même si, dit-on, elle risque d'y laisser des plumes.

Les fans de Bolt étaient là !

Pour voir Usain Bolt courir, il fallait réserver son ticket bien à l'avance, attention de se voir refuser l'accès au stade car tous les billets avaient été vendus. Ainsi, ils étaient tous présents, même les anciens qu'on ne voyaient plus ces derniers temps. En fin de compte, ils ont eu raison car il fallait compter avec la forte brise qui prévalait au Champ de Mars. Cela a été d'une grande aide pour le médaillé olympique qui était offert à une cote généreuse jeudi avant de prendre la foudre le lendemain.