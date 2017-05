Sans oeillères ni coton…

Le changement c'est pas maintenant

— Éta Ti-Louis, ki position ? Kot to pé aller encore là?

— Là mon ami, sérieusement, mo napa koné. To fine trouve sa zistoir-là. Tête Pied Nu fer annule sa lécourse-là. Kot nous pé aller dans sa pays-là ? Mo bien croire fine l'heure pou mo aussi mo dire JE SUIS CHAMP DE MARS.

— Hey pas mal sa slogan-là. Mais dire moi Ti-Louis, te connaissant, ki parti Champ de Mars to pou «Je suis…» ?

— Ah oui to éna raison, mo pas pou capave JE SUIS tout le Champ de Mars, parmi mo croire ki éna inpé boukou zafer ki bizin sanzé.

— Moi mo bien croire que le Changement C'est Maintenant. Manière pé aller, mo bien croire ki un de ces quatre matins, Commissaire pou bizin zwenn pou décidé si pou vann baja dans Champ de Mars.

— To croire enn zafer pareil pour arrivé ? Ti croire pou capave éna lécourse sans baja?

— Ti -Louis, zot fine zwenn samedi, ki décision fine prend? Zéro. Zot fine rézwenn mardi, ki décision fine prend? Encore enn fois zéro…

— Mais mo tann dire ki Clark Gable bien emmerdé, inpé kouma Moustas li emmerdé et mo croire ki Big Boy et Bruce Springteen aussi ne sont pas à l'aise. Mo tann dire aussi Ti Teckel pé envi ki so cousin rétourné.

— Ki mo fek dire toi Ti-Louis zot mem zot pas koné ki zot oulé et zot envie dirige lectures dans Maurice.

— Ki mo pou dire toi brother, zot koumadir kankrela dan boutey. Net bouger mais pas capave sorti.

— Donc changement pas pou zordi sa alors.

Lev so paké alé

«Kapav faire sa avocat fini donne feu vert, laisse li al la cour.» Dixit, dit-on, d'une conversation tenue par Clark Cable, qui semble ne plus vouloir voir l'homme de loi dans son champ de vision. Il existe désormais, selon les mauvaises langues, un "cabinet noir" qui a eu pour mission de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ne seraient pas sur la même longueur d'ombre sur The New Team. Et la liste des gens qui «pou bizin lev paké alé» commence à s'allonger, peut-on dire sans se tromper. Avec l'homme de loi qui a rejoint le fils du juge et l'incontournable Cardinal Innoncent.

The Italian Job

Le repos est sacré et ce n'est certainement pas The Rocky qui nous dira le contraire. Lasse de tous les contre-coups encaissés depuis le début de la saison, The Rocky a décidé d'aller se changer les idées et, aux dernières nouvelles, il s'offre une tournée à Rome et sans doute, dit-on, une visite à la Place St-Pierre s'imposera aussi. Mais l'histoire ne dit pas si The Rocky est allé faire le chemin de croix dans la cité, question de laisse tou mofinn laba. D'autant qu'il espère à son retour avoir la…fortune.