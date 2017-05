Sans oeillères ni coton…

Produit sinois

— Éta Ti-Louis, ki position mo frère ? Alors super journée n'est-ce pas ?

— Super journée ? Sans doute pou toi. Hein, manière to pé causé mo croire to finn bizin rencontré deux camions Brinks pour ramasse tout séki to finn gagné la.

— Ti-Louis assez ar sa bann mentalité-la. Kot to konn moi joué sa quantité-la toi.

— Pas en colère Bayo. C'est zist enn question. D'après l'ordre mo pé constaté kouma dire toi to finn mett to BNM Paste, tout d'un coup to trouvé ki la journée super tout

— En tout cas, dire séki to envi Ti-Louis, sa zafer ki zot dire sipa Balgo No More ou Ben No More so efficacité bon net. Gagne tiyo lécourse avant l'heure sa.

— Ah bon ?

— Sa bann la pommade qui sa bann dimounn ki finn vinn causé lor micro Francis Lalanne pou dire ki dire zéro plombage au niveau performance, mo croire qui zot bizin asterla tourne zot lalang 7 fois avant zot causé. 3 winners et 14 placés, ladan 6 sorti 2e. Ki to dire Ti-Louis, tiyo pas tiyo avant l'heure ?

— Manière mo pé trouvé koumadir pas tout produit sinois ki pas bon.

— Ouais… ki to pou dire, dans zafer sinois éna secret et aussi li bon. Trop bon même.

To pou alle tassé toi

Mo petit doigt me dit que sa chute n'est sans doute pas une coïncidence, mais l'adage dit que « le malheur des uns fait le bonheur des autres. » C'est, en effet, le cas de dire puisque son départ forcé arrange les choses au sein de son état-major puisque dès samedi, la victoire du JE n'a pas été au goût de tout le monde et on a même exigé son départ. D'autant que la nouvelle a très vite circulé qu'il y aurait eu « connivence » pour que le JE l'emporte from start fo finish. On parle de la main invisible d'un ancien jockey, D.C., venant du pays des kangourous, qui serait au pays en ce moment.

Rs 400 le pied carré

C'est sans doute la location la plus chère de la région, mais aussi de toute la capitale. Une petite enquête ces derniers jours démontre que le Club pratique un système de location le plus cher de Port-Louis. Pour 40 pieds carré au Champ de Mars, « enn bout tôle » selon certains, les bookmakers doivent un pas de porte de Rs 15 960 par journée, soit plus de Rs 500 000 par saison. C'est dire que c'est cher payé, surtout pour des toilettes qui débordent, causant une odeur nauséabonde et qui sont, par-dessus tout, indignes pour des êtres humains.