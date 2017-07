Sans oeillères ni coton…

Josef vendu par ses… frères

— Éta Ti-Louis, ki position ? Alors, ti moment à gauche, ti moment à droite mo trouvé. To pé vinn kouma sa bann souval fou ki finn sap dans stall la. To pé allé dans tou direction.

— Ayo brother, pas kozé. To pé dire souval fou, moi mo bien croire nous dans la maison des fous. To népli koné kisannla chef dans sa lakaz-la.

— Mon Dieu. Ti-Louis, zafer séki finn passé vendredi la bien grave. Moi mo pensé ki Clark Gable népli dirige narien dans la maison des fous. To fer moi croire, li pas ti encore mem fini fer so cinéma devant la presse ki communiqué ti fini préparé.

— Sa nanien sa mo frère. Mon tann dire que Big Boy…

— Ki M. Limposte… ?

— Oui ta, li mem. Avant même ki film-la ti commence joué dans la rue St-Georges, SMS lors SMS li finn avoyé pou dire « je me désolidarise ». Mo dire toi enn bien mové cinéma sa.

— Ti-Louis, manière mo ti pé trouvé, mo ti croire acteur principal mort avant film fini. Sirtou sa action kot M. Bicyclette et M. Loterie travaille so bann second rôle la pour tire sa communiqué-la. Mo dire toi kouma dir Joseph vendu par ses frères.

— Mais seulement enn zafer mo pas comprend. Explik-moi, mo ti tann dire ki Clark Gable so bann jours ti pé compté, dans confessionnal mardi dernier. La corde a été tirée et son bann bourreaux fini pend position, mais kouma enn dizef gaté, tout finn coulé.

— Hey brother, pas blié ki chacun konn pésé so kamwad dans sa zafer-la. Clark Gable enn vieux acteur sa… so bann vieux réplique faire bien souvent dégâts.

— D’après l’ordre la Ti-Louis, chacun pé cachiet pésé so kamwad.

Il a encore récidivé

Mo petit doigt me dit que cette descente de la Police des Jeux ce matin au Champ de Mars n’est pas un hasard et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Désormais, Big Brother veille, et selon ses images, nous apprenons que ce palefrenier n’a pas appris de ses erreurs du passé, du fait qu’il a encore frappé. À la différence que cette fois c’est lui qui a donné des ordres pour appliquer la seringue et que les confessions vont être étonnantes.

Caméléon

Dorénavant, il ne faudra pas lui fait confiance. Non seulement dans ses écrits, mais aussi dans ses positions. C’est la déduction qu’il faut tirer après qu’il a félicité Mentor Man pour ses propos, juste parce qu’ils vont dans le sens de ses affaires. Pourtant, il a jeté plus d’une poubelle sur Mentor Man depuis deux ans et ce n’est pas étonnant que Mentor Man ait été étonné de sa réaction.