Sans oeillères ni coton…

Le baptême du dimanche

— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? En tout cas, mo finn bien trouve toi dimanche. Sa qualifié sauté la ? Matlo ! Koumadir to même propriétaire kot Tonton Rama.

— Hey camarade, mo dire toi pas veille mo zafer. Kouma mo camarade l’Imposte dire : mo laisse toi fer tapaz.

— Manière mo trouvé, to senti toi fort asterla. Ki arrivé ban camarade, fine rétrouve ré-ré ensemble ? Le Ruban Bleu a fait ses effets mo constaté.

— Mon ami, séki to pé dire la, on appel cela le passé. Mo déza dire toi croire dans séki to pas croire et pas croire dans séki to croire.

— Éta Ti-Louis, enn bann dialogue l’écurie même sa. Ki mo bizin croire ki mo pas croire ?

— Les ennemis d’hier sont les amis d’aujourd’hui. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.

— Ki sa qualité fine arrivé la Ti-Louis ? Donne nouvelle encore.

— Ki nouvelle to oulé, to croire mo lagazette sifon blé moi ? Si to ti anvi gagne nouvelle , ti bizin vinn dan baptême.

— Ki ti éna baptême tout dimanche ? Zafer-la pé allé la vitesse d’un métro sa.

— Siouplé, vitesse métro la campagne hein, pas la ville. To koné Bruce Springsteen… fine rebaptise li mo dire toi. Zot appel li Kamajudas asterla.

— Kamajudas… To sir ? Mo croire zafer la bien pas bon alors.

— Asterla laisse mo dire toi enn zafer avec sa baptême la. Pour le coup, Anop Chévé Blanc so zafer pas bon pour l’année prochaine.

— Kifer Ti-Louis ?

— Li même parrain Kamajudas ta, to croire Clark Gable pou accepter li comme candidat ?

— Ayo papa, ala laguerre commencé…

A Shérif in a bocal

Mo petit doigt me dit que le Shérif va bientôt avoir une monté d’urticaire. J’appends que la décision a été prise pour qu’il soit comme un poisson dans un bocal le jour des courses. Au départ, dit-on, l’aquarium sera en différé, passera très vite Live N Direct. Pourra-t-il alors caché son « petit manquement » qui fait de grosses différences ? Mon petit doigt saura sans doute un plus dans les jours à venir…

Rs 3000 par tête

À chacun son métier et les vaches seront bien gradées, dit l’adage. Mais au Champ de Mars, on dit surtout à chacun son royaume et le business prospérera davantage. Surtout lorsqu’il ne faut plus mettre la main dans le sang ou la pisse de cheval. Car avoir la bonne connexion et savoir pianoter sur un clavier d’ordinateur peut rapporter gros, très gros même, dit-on. Dans ce milieu, on appel cela des commissions, ailleurs on dira bribe, eu égard aux conditions dans lesquelles les transactions sont faites. Rs 3000 par tête… ce n’est pas rien quand même.