Sans oeillères ni coton…

Uno, dos,… cinco

— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? Alors bonne journée ? Mo trouve toi un peu joyeux, koumadir to finn gagne six niméro Loto mo frère.

— Six ? Non to pé exazéré… uno, dos, tres. Sa ki li.

— Ti-Louis, mo trouvé to ousi to lalang pé tourne-tourné dan to labous, to pé koz espagnol. Ki pé arrive toi, to amoureux toi aussi ?

— Pas l’amour mon ami, mais uno, dos, cinco.

— Mais ki sa voun, tos, dingo to pé kozé ar moi la ? Mo pas pé konpran.

— Ki, sa kout-la mo bizin koz zulu ou mandarin pou to konpran kozé-la ? Ki voun, voun to pé dire ? Mo dire toi, uno, dos, cinco. Un, deux, cinq, martin va ! Fotos WhatsApps en tout genre to konn avoyé, mais konté to pas koné ! Lékol pas ti allé ?

— Ti-Louis, mo pas mathématicien moi, mo zis enn ti kouyon ki sorti dans enn ti vilaz. Mais mo koné ki après deux vine trois, pas cinq. Mais dire moi kan mem, savédir ki to ti dans sa kou-la toi ousi ? Enn, dé, trois, hummm, asterla mo konpran kifer Paul Tauro ti pé zigilé koumsa.

— Chuuuuut ta, pas koz fort. Sa ki pas facile ar toi, to kontan bave dans mine mem toi.

— Ti-Louis, mo pas konpran…

— Ki to pas konpran ankor ? Chassez le naturel, il revient au galop !

— Sannla pas galop sa, mais vitesse zéclair. Moi ki ti pé croire zot pou koup so lamé.

— Ki koup lamé ? Long Hair ki so laké finn koupé. Li koumadir enn rose dans le désert asterla.

— Après Paul Tauro pé dire ki zot pé fer dominer ar li.

— Samem ki nous appel un écran de fumée. To pas konn sa kozé ki dire bann ki dans lakwizinn ki éna pouvoir.

— Hein… Dr Zekil et M.I. sa. Ici dire pé tourne li par laba, li ki tourne moi.

Enter Bruce Lee

Mon petit doigt me dit que cette perte de cravache à moins de 50m du but de Super Mario dans la 7e n’est pas tout à fait innocent. Du moins, l’action de Bruce Lee — ex-homme de main du Taureau et qui est devenu aujourd’hui le blue-eyed boy du London Boy —, qui était bien attaché, très attaché même, sur le choix de son chemin, qu’il a eu à bon prix du reste, nous fait croire que Super Mario a misé sur le bon perdant. Mais le Shérif, fidèle à son habitude, n’a rien vu venir.

Que fait-on des proxys ?

C’est un secret pour personne que si l’établissement bicentenaire ne veut pas d’un changement, toute la machine sera mise en place pour que ce changement… n’intervienne pas. Un an après, Clark Gable attend toujours que l’Historien lui fasse parvenir des amendements qu’il souhait apporter, surtout sur le comment se débarrasser des proxys, dans un exercice de "relooking extrême" du bicentenaire. Or, depuis, c’est Anne ma sœur Anne qui, non seulement ne voit rien venir, mais voilà que le scénario prévu pour 2018 a aussi été mis à la poubelle.

Chassez le naturel et il revient au galop

C’est un secret de Polichinelle. The Last Samurai a été chassé du Champ de Mars. Il ne peut même pas vendre ses chevaux. Il n’y va plus. Tout comme ses progénitures qui, à chaque journée, sont absentes pour la remise des prix. Mais ne croyez pas qu’il est loin, car ceux qui sont dans les secrets des dieux affirment qu’il a réussi un beau triplé samedi dernier. Un triplé réussi avec certaines complicités SANS AUCUN DOUTE, car dans ce monde, chacun a son prix. Ou finn deza trouv enn pyé ki finn pous traver vinn drwat ou ?!

Il a perdu sa chevelure, ses bagues et chaînes en or

Il nous revient qu’il a perdu sa chevelure. Au fait, il a été siphonné et, selon certains, il ne lui reste plus rien, si ce n’est que cette petite licence qui le garde comme prête-nom. On lui a proposé un deal et il ne pouvait pas dire non. Il a dû céder voiture, maison, bungalow… Les mauvaises langues affirment qu’il est pratiquement tout nu, il ne lui reste que… son slip. Bref, à trop vouloir jouer avec le feu, il s’est brûlé au troisième degré. Mais qui en a tiré profit ? Laissons les mauvaises langues, mais c’est le changement apporté au format des reçus qui l’a trahi. Ils ressemblent étrangement à ceux contrôlés par le London Man, celui qui a porte ouverte et main invisible à la GRA. Et ce n’est pas madame qui dira le contraire !