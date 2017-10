Sans oeillères ni coton…

Le retour du banni

— Éta Ti-Louis, ki pozisyon my friend ?

— Kapav dire I’m good… Twa ki manière ? An form ou pankor ?

— Kot finn arive la, bien bizin dir korek. Sa parfin la fin sézon la finn fini koumans fané. To pa pé santi li twa ?

— Wi Ti-Louis, to éna bien rézon. Parfin-la pé fané koumadir sa l’eau de Cologne ki apel Bien-Être.

— Humm… Souvenir, souvenir koumadir. To fini vinn nostalzik mo trouvé.

— Bien bizin. To pa trouvé koumadir Club la ousi finn vinn nostalzik…

— Hein, ki pé arivé, pé mett Souvenir Club dan plas Gold Cup ?

— Mé non ta, to pa pé trouvé ki zot pé rod fer bann de retour koumadir sa bann prodikter ki pa koné ki pou fer, nek répran enn ansyen fim nek sanz zis akter.

— Hein, mo sir to pé koz sa bann zafer jockey club la ar mwa…

— Pa zis sa Ti-Louis. To pa trouvé ki o nivo lokal ousi éna de retour. Ala enn zoli tit : The Return of The Banni.

— Ayo wi, to pé koz Big Curry ar mwa la.

— Pa Big Curry sa Ti-Louis. Pa enn Isipho naryé sa hein. Sink banané finn asizé, pou vinn kas bel paké sansé.

— Koumadir mo trouvé to pa tro dakor ki Rob pé révini. Mo pé trompé la ?

— Ti-Louis, wadiré le Vaisseau Fantôme é an plis pa pou éna galop d’essai naryé. Pou large li dan gran dilo apré sink banané.

— Rapel-twa ki Bolom Mentor fek dir lor sa bann fam grévis-la. Samem Club pansé lor twa.

Que fait-on du serveur de la MRA ?

Mon petit doigt que cette affaire de cote d’Eurokildon chez certains bookies va finir comme les précédentes. À savoir une tempête dans un verre d’eau. Si effectivement au niveau de la Tour de Babel on voulait vraiment connaître la vérité dans ce dossier, pourquoi n’a-on pas essayé de consulter les données du serveur ? Ce fameux server de la MRA auquel personne à la GRA ne peut avoir accès. Dans ce cas, on se demande bien à quoi peut bien servir un tel outil ?

Pas si secrète que ça !

Notre interrogation sur une éventuelle mission secrète du Chimiste à la rue Shakespeare a fait bondir les participants à une réunion qui, finalement, n’avait rien de secret. Une réunion de routine, dit-on. Certes, le Chimiste avait bien enfourché sa moto pour éviter les affres du trafic de Port-Louis et ni le shérif ni l’historien n’y étaient conviés. Et pour cause, l’objet de la conversation entre Ti-Benoît et le Chimiste n’était d’aucun intérêt pour eux. L’objet majeur de leur rencontre arbitré par le comptable de la rue Eugène-Laurent et l’ange gardien de la maison de la Chimie se voulait être un bilan de l’utilisation du budget antidopage et le quantum des tests inopinés restants pour le reste de la saison. Vraiment pas de quoi faire pleurer dans les chaumières, excepté que les éventuels dopeurs sont maintenant avertis… À éviter évidemment tout dommage collatéral à cette interrogation.