vous êtes l’arbre sans sève

et la terre sans racines

vous êtes nuit sans les brisées

des lunes et pierre

sans les entrelacs de la déchirure

vous êtes la mort sans les

épilogues du deuil et

l’amour sans le dogme des

larmes, vous êtes la beauté

sans les écarlates de la lumière

et rêve sans les prières de l’absence

vous êtes la mémoire sans

les figures du temps et l’étreinte

sans la force du désir

vous êtes le souffle sans

le sortilège de sa création et

la nostalgie sans le

commerce des regrets

vous êtes âme

sans les inachevés de l’autre

et l’autre sans les

démesures de son semblable

vous êtes l’être et son

contraire, mon être

sans fin ni commencement