SANTÉ: Accord-cadre sur les stages pour étudiants en médecine

Le ministère de l’Éducation signera un accord-cadre avec l’Université de Bordeaux, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et l’ambassade de France au sujet des modalités de stage clinique des étudiants en médecine, suivant des cours à l’Université de Maurice. Ainsi, les médecins de toutes les spécialités seront autorisés à agir comme « Maîtres de stage ». Les conditions seront conformes aux règlements du Medical Council sur la formation que doit suivre chaque médecin.

FIÈVRE DENGUE EN INDE: Précautions pour les voyageurs

Le ministère de la Santé recommande aux voyageurs se rendant en Inde de prendre des précautions en raison de l’épidémie de fièvre dengue dans la Grande Péninsule. Il leur est conseillé de porter des vêtements de couleur claire couvrant, autant que possible, tout le corps, pour éviter les piqûres de moustiques. Ils sont priés d’appliquer des crèmes répulsives (antimoustiques) sur les parties exposées du corps et de se munir de serpentins et de diffuseurs d’insecticides électriques. Les passagers, qui souffriraient de douleurs musculaires, devront consulter un médecin dans le centre de santé le plus proche. Au retour de leur voyage de l’Inde, les voyageurs doivent rapporter tout cas de fièvre récente, de douleurs musculaires, ou autres, aux autorités sanitaires mauriciennes.