SANTÉ : Accord signé entre Maurice et Artemis Medicare Services Ltd

Le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie Anwar Husnoo a procédé vendredi à la signature d'un protocole d'accord avec Artemis Medicare Services Ltd (AMSL) au siège de son ministère. À travers la signature de ce protocole d'accord, le ministère de la Santé compte élargir sa collaboration avec les hôpitaux en Inde concernant les traitements des patients mauriciens à l'étranger.

Le Dr Devlina Chakravarty, CEO Executive Director d’Artemis Hospital, et le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, Anwar Husnoo, ont signé un protocole d'accord vendredi après-midi au siège du ministère. Cet accord vise à apporter une aide dans le domaine de la médecine en offrant une formation afin de renforcer les capacités des professionnels de la santé. La société AMSL opère une chaîne d'hôpitaux à travers le pays, plus connus comme Artemis Hospital, regroupant des spécialistes issus de plusieurs domaines, tels la neurochirurgie, l'oncologie et la transplantation d'organes et de tissus.

« Ce protocole assurera un rôle crucial dans la mise sur pied d’une unité de neurochirurgie », a expliqué le ministre. Parmi les points de ce protocole, Artemis Medicare Services Ltd s'engagera à déplacer des spécialistes sur Maurice dans les 72 heures pour traiter un cas urgent. La compagnie proposera également la formation du personnel médical et paramédical mauricien. De nouveaux équipements seront installés à l'hôpital de Port-Louis, dont un angiographe à soustraction numérique. Le coût de cet angiographe et des aménagements requis est estimé à environ Rs 100 millions. Le protocole d'accord proposera aussi la réalisation d’une unité spécialisée pour la transplantation de moelle osseuse, et qui sera installée à l’hôpital Jeetoo. Les patients qui ne seront pas en mesure d'être soignés à Maurice seront transférés à l’hôpital Artemis, en Inde. « L’hôpital Artemis vient s'ajouter aux sept autres hôpitaux de l’Inde avec lesquels le ministère collabore pour des soins à l’étranger. Grâce à ces collaborations, de nombreux Mauriciens ont pu être soignés à l'étranger, et ce avec une aide financière du ministère, allant jusqu'à Rs 800 000. L'an dernier seulement, le ministère a dépensé environ Rs 45 696 millions pour envoyer 117 patients mauriciens à l'étranger », a expliqué Anwar Husnoo. À noter que certains problèmes de santé sont difficiles à soigner à Maurice, dont les problèmes neurochirurgicaux et cardiovasculaires, la leucémie, les implants cochléaires, l’ostéosarcome, certains problèmes liés aux yeux, des cancers, l'ENT et l’orthopédique.