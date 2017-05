SANTÉ: Apollo Bramwell désormais connu comme Wellkin Hospital

L’ex-hôpital Apollo Bramwell a désormais un nouveau nom, Wellkin Hospital, qui a été dévoilé lundi, à Moka. Pour rappel, c’est The Medical and Surgical Centre Ltd, une filiale de Ciel Healthcare, qui a racheté l’hôpital le 20 janvier dernier alors que la gestion de l’établissement est assurée par Fortis Healthcare, leader des services de santé et opérant 54 hôpitaux et centres de soins dans le monde.

« Il ne s’agit pas uniquement d’une nouvelle identité, mais du début d’un nouveau chapitre, d’une nouvelle dynamique pour les équipes », affirme Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL. Et d’ajouter que « l’ensemble du personnel de même que les médecins travaillent souvent dans l’ombre, mais sont l’âme et le moteur de cet établissement ». Pour le Head of International Operations de Fortis Healthcare, Sukhmeet Sandhu, il s’agit d’« un nouveau cap pour l’hôpital, avec l’instauration de nouvelles mesures ». Il poursuit : « Fortis Healthcare apporte à Wellkin Hospital toute son expertise en termes de structures, processus, bonnes pratiques et talents pour donner un nouvel élan à cet hôpital. »

La nouvelle appellation « Wellkin » est une combinaison des mots “well”, « le but de l’hôpital étant de fournir le meilleur soin aux patients pour qu’ils aillent bien » et “kin”, autre terme pour désigner la famille. Ce qui explique, selon les responsables, « la démarche de l’hôpital d’offrir un service basé sur la confiance, le côté humain ainsi que le partage, que ce soit entre les membres du personnel ou avec les patients ». Les deux cœurs dans le logo de l’hôpital représentent aussi « la connexion humaine, la confiance entre les patients et le personnel médical » ainsi que le travail d’équipe au sein de l’établissement.

Le groupe Ciel Healthcare indique que le Wellkin Hospital « dispose aujourd’hui du plus grand service de pédiatrie de l’île, d’une pharmacie ouverte au public 24h/7, d’une nursing school pouvant former jusqu’à 70 infirmiers chaque année et également de trois centres d’excellence, à savoir le Mother and Child Centre, le Heart Centre et l’Orthopaedics Department ». Avec une équipe de plus de 600 professionnels issus notamment de France, de l’Inde, de la Serbie, de l’Afrique du Sud, des Seychelles, de l’Ouganda et des États-Unis, l’hôpital est opérationnel à 100 % et a aujourd’hui « un rôle clé à jouer tant au niveau local que régional ». L’hôpital est également doté d’équipements à la pointe de la technologie, avec l’unique “Dual Source 64 slice CT Scan” de l’île, d’un Picture Archiving and Communication System (PACS), permettant de transmettre les documents et imageries d’un patient à tous les départements instantanément, ou encore d’Electronic Medical Records (EMR) pour la conservation à vie de dossiers des patients après consultation à l’hôpital.