SANTÉ - DÉCENTRALISATION : La Mediclinic de Plaine-Verte offre plus de services

La majorité des services de soins et traitements offerts à l’hôpital Jeetoo sont désormais disponibles à la Dr Hyderkhan Mediclinic à Plaine-Verte. Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, a procédé au lancement du Decentralisation Program hier dans cet endroit.

Traitements pour diabète, hypertension, services de gynécologie, pédiatrie, dentisterie, family planning, entre autres, sont désormais disponibles à la Mediclinic. « Les habitants de Plaine-Verte et des régions avoisinantes n’ont plus à se déplacer pour se faire soigner à l’hôpital Jeetoo. Des médecins et des spécialistes sont affectés à la Mediclinic. De plus, la Mediclinic offre également des soins ayurvedic », précise une source du ministère de la Santé.

Le ministre a également procédé à la distribution d’une carte personnalisée à chaque habitant, qui contient des informations sur tous les services disponibles, ainsi que des numéros à appeler pour fixer un rendez-vous, si besoin est. « Ce service a été favorablement accueilli parmi les habitants. Nous espérons poursuivre avec cette initiative dans tous les dispensaires et Mediclinic à travers le pays », indique le responsable du ministère.