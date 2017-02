SANTÉ - DOUBLE PRATIQUE : Les spécialistes dans l’attente des délibérations ministérielles

Le ministre de la Santé “personnellement pas opposé” à la double pratique

Quelques semaines encore à attendre avant que leur situation ne soit régularisée. Du moins pour qu’une solution soit trouvée dans l’intérêt du patient. C’est ce que pensent les médecins spécialistes qui se disent satisfaits des premières discussions entamées avec le nouveau ministre de la Santé. Des discussions que le Dr Anwar Husnoo qualifie de “positives”, ses rencontres, jeudi dernier, avec les représentants des différentes associations syndicales des médecins et des cliniques privées ayant permis de dégager un “réel consensus” sur la question de double pratique.

Pour l’heure toutefois, aucune décision n’a été prise, indique le ministre qui attend de compiler les propositions avant de venir de l’avant avec une solution. Cela, même s’il se dit “personnellement pas opposé” à la double pratique, mais souhaite un meilleur contrôle des horaires de travail des médecins spécialistes dans les hôpitaux.

La tension est retombée parmi les médecins spécialistes qui assurent la double pratique dans les hôpitaux et les cliniques privées. Pour cause, la prise en charge du ministère de la Santé par Anwar Husnoo, en remplacement d’Anil Gayan. “Faut dire qu’avec l’ex-ministre, il n’y a jamais eu de dialogue”, disent les médecins qui ont participé à une rencontre qualifiée de “positive” avec le ministre Husnoo. “C’est ce que nous souhaitions : une oreille attentive”, disent-ils, heureux d’avoir pu s’exprimer auprès du nouveau ministre.

Une rencontre qui a permis à la Santé de recueillir les différentes opinions des associations de médecins et de cliniques privées concernant la double pratique, sujet de discorde sous la tutelle d’Anil Gayan. Ensuite, le ministre Husnoo, dans une brève déclaration à la presse, a fait ressortir qu’”aucune décision n’a été prise. Nous avons pris note des opinions et des propositions. À la lumière des délais que nous avons, nous allons prendre une décision qui sera dans l’intérêt des patients.” Il ajoute: “for me, i’m not against. Il y a une poignée de médecins qui ont abusé du système. Il faudra revoir les moyens de contrôle.”

Un contrôle que les professionnels de la Santé estiment devrait être effectué rigoureusement par la direction des hôpitaux. Ce qui n’est pas tout à fait possible, indique le ministère de la Santé qui est aussi d’avis que le contrôle est tout aussi nécessaire au niveau des cliniques privées pour s’assurer qu’il n’y ait pas de médecins qui outrepassent les règles en étant dans les cliniques aux heures où ils devraient être dans les hôpitaux. C’est dans cette optique que les autorités envisagent un recensement en vue de mettre sur pied un mécanisme de contrôle. Ce qui donne l’espoir aux spécialistes que la double pratique n’est plus menacée, même s’ils restent suspendus à la décision ministérielle qui devrait être connue dans les semaines à venir…