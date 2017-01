SANTÉ (DOUBLE PRATIQUE) : Offensive tous azimuts

Le forum-débat organisé demain à Cyber Tower 1 à Ébène autour du maintien ou non du «privilège» accordé aux spécialistes de l’État leur permettant de pratiquer aussi dans le privé donnera-t-il lieu à un consensus ou accentuera-t-il le climat malsain qui prévaut dans le secteur depuis le début de l’année ? Difficile à dire. En tout cas, les parties concernées affûtent leurs armes pour croiser le fer lors de ce débat, qui sera très animé vu la présence en masse annoncée des représentants médicaux et des fédérations syndicales affiliées, des responsables de cliniques privées, d’autres professionnels de la santé du service public et des associations de consommateurs.

C’est vers une véritable offensive des médecins qu’on se dirige dans le cadre du forum qui a lieu demain après-midi à l’initiative du ministère de la Santé pour débattre de la double pratique des médecins et consultants spécialistes à Maurice. Près d’un millier de personnes sont attendues à Ebène où aucune des parties concernées ne compte se laisser faire. Déjà, dans le courant de la semaine écoulée, les médecins spécialistes réunis au sein de la Government Medical and Dental Officers Association (GMDOA) et les consultants faisant partie de la Government Consultants in Charge Association (GCCA) ont opté pour un front commun pour contrer la décision ministérielle à leur encontre. Des actions légales ne sont pas à écarter.

Mais le ministère de la Santé ne compte pas se laisser dicter non plus. Il est passé à l’offensive en portant plainte, cette semaine, contre le président de la GCCA à qui il est reproché d’opérer une consultation privée à son domicile, en infraction ainsi au Private Health Institution. On aurait retrouvé chez lui du matériel médical sophistiqué lors d’une perquisition policière. Cette accusation et cette descente policière suscitent davantage la frustration des médecins, estimant que le ministère est en train de pratiquer une politique de terreur.

Brebis galeuses

Au ministère de la Santé, on fait comprendre que la décision d’organiser un forum sur la question de double pratique relève des nombreux abus notés dans le secteur. Selon lui, nombreux sont les médecins spécialistes qui font fi des règlements et ne sont pas à leurs postes aux heures où ils sont censés être à l’hôpital. « Certains s’appuieraient même sur de faux certificats médicaux, alors qu’ils sont en service dans des cliniques privées s’ils ne sont pas au chevet des patients dans leur cabinet. Des absences qui ne sont pas sans conséquence sur le bon déroulement du service aux patients dans les hôpitaux », déplore le ministère de la Santé.

La GMDOA et la GCCA concèdent qu’il existe quelques brebis galeuses et que certains médecins sont effectivement coupables d’abus, mais ils estiment que la manière de faire du ministère n’est pas acceptable à leur égard. D’une part, ils ont appris la nouvelle à travers un communiqué de presse, d’autre part, jamais cette discussion n’a été soulevée avec les syndicats. Ce que le président de la Fédération des Syndicats du service public déplore également (voir hors texte plus loin), estimant que ce forum-débat tient lieu de tribunal populaire pour des officiers du service civil.

Par ailleurs, le ministère de la Santé indique avoir reçu plus d’une cinquantaine de points de vue des citoyens dans le cadre d’un exercice qui vise à recueillir le plus grand nombre d’opinions des membres du public et des professionnels de santé des services public et privé avant de prendre une décision finale.

A contrario, plusieurs patients, devant obligatoirement avoir recours aux services de certains spécialistes du public pour les maladies rares, ont aussi exprimé leurs inquiétudes devant les visées du ministère de la Santé.

Parmi eux, R.G, habitant de Trou aux Biches, souffrant d’une maladie rare et qui doit avoir recours aux soins d’un spécialiste opérant dans le public, qu’il consulte en privé après 16h puisqu’aucun autre médecin n’aurait les compétences de ce spécialiste dans le privé. Précisant qu’il a eu tous les traitements nécessaires grâce à ce spécialiste public/privé, il se dit inquiet de son avenir et de sa santé si demain la décision était prise pour interdire la pratique privée à ce médecin.

“Freedom to choose”

“If the ministry is reviewing the privilege of private practice/removing this privilege from the public doctors, this will cause prejudice to me and will result in the availaibility of such medical services in the private”, écrit-il au ministère de la Santé à qui il rappelle que “the freedom to CHOOSE my doctor will be seriously put into jeopardy and this can also cause prejudice to thousands of patients.” Ce patient dit se réserver le droit de prendre des actions légales contre le ministère si l’État allait de l’avant avec sa décision.

Au niveau des représentants des cliniques privées, qui ont eu une rencontre au ministère de la Santé la semaine dernière, les avis divergent. Certains estiment qu’il faut un meilleur contrôle de la présence des médecins spécialistes dans les cliniques privées. Les principaux concernés estiment pour leur part qu’il faudrait des sanctions contre ceux qui ne se plient pas aux règlements. Ils refusent qu’une interdiction de la double pratique soit étendue à leur profession. Ils font ressortir que l’élimination de la double pratique encouragerait de nombreux spécialistes à quitter le service public. Ce que ne craint nullement le ministre Anil Gayan, qui a laissé entendre qu’il compte dès lors avoir recours à la main d’œuvre étrangère comme solution alternative.

RASHID IMRITH (PRÉSIDENT DE LA FSSP) : “Ce forum a tout d’un tribunal populaire”

L’initiative du ministère de tenir le forum est déplorée par la Fédération des Syndicats du Service Public (FSSP). Rashid Imrith, son président, estime qu’il s’agit là “d’un tribunal populaire qui met à l’épreuve des employés d’un secteur, notamment des fonctionnaires.” Quelles sont les motivations du ministère ? se demande-t-il, estimant qu’il aurait fallu d’abord, comme ce fut le cas pour le 9-Year Schooling, qu’il y ait des discussions entre les syndicats et le ministère avant de venir de l’avant avec un rapport qui serait soumis à un débat public.

Condamnant totalement cette décision de la Santé, même si la FSSP sera présente à la rencontre de demain, il fustige le fait que “c’est la première fois dans les annales qu’on discute d’une policy decision en public.” Il estime que le ministère a mal abordé le sujet et a terni également l’image du pays et des médecins auprès des instances internationales. Le syndicaliste estime par ailleurs que les actions prises cette semaine par le ministère de la Santé à l’encontre du président de la GCCA témoignent d’une politique de persécution. “S’il y a irrégularité, il y a une autre façon de procéder”, dit-il, estimant qu’un avertissement aurait mieux valu qu’une perquisition chez ce médecin.