SANTÉ : Éternuez à vos souhaits !

Atchoum! C'est un son que nous connaissons tous. Il s'agit d'un éternuement, signe de réflexe tout à fait normal, sain et naturel, en réponse, généralement, à une irritation nasale. Souvent associé à un rhume, l'éternuement — correspondant à l'expulsion d'air contenu dans les poumons par le nez et la bouche, peut aussi être déclenché, en réponse à une réaction allergique. Certaines personnes éternuent plus fort que d'autres. Mais on le fait tous. Même les animaux. Aussi commun soit-il, on connaît cependant peu de choses sur l'éternuement. Alors zoom sur ce symptôme, parfois désobligeant !

L'éternuement se caractérise par une expiration soudaine et bruyante par le nez et la bouche. Si les poils du nez jouent un peu le rôle de balais et agissent comme barrière piégeant les milliers de particules que nous inspirons avec chaque inhalation, lorsqu'un irritant comme un grain de poussière ou un virus du rhume réussit à passer cette ligne de défense, nous éternuons. Les éternuements peuvent être isolés mais se manifestent aussi souvent par "crises" et séries de deux, trois ou quatre expirations rapprochées. On parle alors d'une sternutation. Isolés et peu fréquents, ils peuvent alors indiquer une irritation très passagère des muqueuses nasales due au froid ou aux acariens de la poussière. Des infections virales telles que le rhume et la rhinopharyngite présentent également les crises d'éternuements comme un symptôme courant. Elles s'accompagnent alors d'autres signes : inflammation des muqueuses et prurits nasaux (démangeaisons), obstruction des voies nasales, sinusite, maux de tête…

Si les crises d'éternuements se multiplient, elles seront davantage le signe d'une réaction allergique saisonnière, comme la rhinite allergique. On parle aussi de pollinose ou de rhume des foins pour ces allergies aux pollens. Les allergènes rendent la muqueuse nasale hypersensible, et donc facilement irritable.

Les plumes, le poivre, le rhume, la grippe et les allergies ne sont pas les seules raisons pour lesquelles on éternue. Il peut aussi être déclenché, chez certaines personnes, par l'exposition à la lumière du soleil ou à une lumière vive : c'est le réflexe photo-sternutatoire. Celui-ci concernerait environ un quart de la population, selon LiveScience. Les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur cette question, mais il semblerait que le cerveau reçoit presque le même message pour réduire la taille des pupilles et pour éternuer.

D'autres situations peuvent déclencher un éternuement ou une envie d'éternuer, selon les personnes, comme le fait d'avoir l'estomac plein, de manger certains aliments, le fait d'avoir un orgasme, etc. Des pathologies comme l'épilepsie ou une lésion de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure peuvent parfois entraîner des éternuements intempestifs.

Ne pas se retenir

Le phénomène d'éternuement est déclenché par des neurones sensitifs, eux-mêmes stimulés par les impuretés présentes dans le nez. Il implique l'action des muscles dits expirateurs tels que le diaphragme et les muscles intercostaux et abdominaux. L'éternuement vise en effet par l'expiration à purger les conduits nasaux de ses impuretés et éviter leur propagation dans les poumons. C'est pourquoi il importe de ne surtout pas chercher à retenir ou empêcher ce réflexe nécessaire. Ce réflexe implique en effet une phase d'inspiration suivie par une phase d'expiration, pendant laquelle, selon les études, l'air est expulsé à une vitesse d'environ 150 km/h. Le palais et la glotte dirigent l'air vers le nez, pour assurer son "nettoyage". Des scientifiques ont soutenu qu'un seul éternuement permettrait d'expulser 100 000 virus et bactéries du nez. Il n'est pas conseillé de retenir un éternuement. Même si très rare, une retenue pourrait causer des blessures internes tel l'éclatement des vaisseaux sanguins dans les yeux. Mieux vaut attendre que l'éternuement passe. Si le besoin se fait sentir à un moment inapproprié, vous pouvez essayer de vous pincer le bout du nez en soufflant par la bouche, histoire de tenter de "bloquer" le réflexe.

Attention aux éternuements successifs

Il n'existe aucun traitement réellement efficace. Lorsque les éternuements émanent d'un rhume, la maladie bénigne se guérit en général, naturellement. Pour des éternuements allergiques chroniques, on peut avoir recours aux antihistaminiques pour les traiter.

La plupart du temps, il n'y a aucune conséquence à l'éternuement qui est un réflexe normal et sain. C'est surtout lorsque les éternuements s'enchainent, par exemple en cas d'allergie, qu'ils peuvent devenir gênants. On rapporte toutefois des cas de blessures liées à la violence de l'éternuement, allant jusqu'à la rupture d'une côte, le déclenchement d'un infarctus du myocarde ou encore le pincement d'un nerf sciatique.

Si les éternuements sont trop fréquents, mieux vaut consulter pour en trouver la cause. Des traitements antihistaminiques peuvent soulager les symptômes d'allergie, par exemple.

Du bon usage de l'éternuement

Lorsqu'une personne éternue, il est d'usage de lui adresser une formule de politesse dont le sens diffère d'une langue à l'autre. En français, on dit simplement "à vos souhaits!", dans d'autres langues, on souhaite une bonne santé (gesundheit! en allemand, na zdrowie en polonais et sláinte en gaélique) ou on formule une bénédiction (bless you!) en anglais. Mais éternuer n'a pas que des avantages. Certes, l'éternuement protège celui qui l'émet, mais il peut rendre malades d'autres personnes. Lorsque vous éternuez, vous projetez avec force des gouttelettes d'eau chargées de bactéries dans l'air ambiant et sur la peau des personnes qui se tiennent à proximité. D'où l'importance de savoir quoi faire et ne pas faire conformément à l'étiquette de l'éternuement :

- couvrez votre bouche, lorsque vous éternuez, afin de protéger les personnes autour de vous. L'idéal serait d'éternuer dans un mouchoir en papier et de le jeter à la poubelle tout de suite après. Si vous n'avez pas de mouchoir à votre disposition, abstenez-vous de mettre une main devant votre nez et votre bouche. Mettez-y plutôt votre bras replié et éternuez dans le creux du coude. Il vaut mieux utiliser une partie de votre corps qui est moins susceptible de toucher aux poignées de porte et aux claviers;

- lavez-vous les mains avec du savon pendant au moins 15 à 20 secondes ou avec un désinfectant pour les mains avant de toucher à quoi que ce soit, quand vous éternuez dans une de vos mains;

- défendez votre nez, car il est difficile d'éviter tous les déclencheurs des éternuements, surtout pendant la saison du rhume et de la grippe. Certaines personnes choisissent de se couvrir le nez avec une écharpe ou un masque facial;

- évitez, dans la mesure du possible, de vous exposer aux substances qui pourraient vous faire éternuer. Si, par exemple, les phanères d'animaux vous font éternuer, gardez vos animaux de compagnie à l'extérieur. Chez vous, inspectez les filtres pour vérifier qu'ils sont propres et exempts de moisissures.