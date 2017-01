SANTÉ : Faire face à cette chaleur accablante

La période de festivités passées, la reprise entamée, pourtant on a encore du mal à démarrer 2017. Coup de fatigue, maux de tête, vertiges, nausées… Pour beaucoup ce n'est pas vraiment la forme. En cause : les températures estivales qui grimpent quotidiennement. En effet, face à la chaleur accablante, notre corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa température dans les limites de la normale. Certaines personnes ressentent plus les effets de la chaleur extrême et sont plus sensibles aux maux de tête et à la fatigue… Au risque de nous répéter, voici quelques conseils pour traverser cette vague de chaleur avec sérénité.

Reconnaître les symptômes

En cette période, il est commun d'avoir des maux de tête, des crampes musculaires, enflure des mains, des pieds et des chevilles, de voir l'apparition de petits boutons rouges sur la peau (appelés "boutons de chaleur"), de ressentir une fatigue inhabituelle ou un malaise généralisé entre autres. Ces signes démontrent que vous avez du mal à supporter la chaleur. Certaines personnes sont aussi victimes de déshydratation, dont les symptômes courants sont : forte soif, diminution du besoin d'uriner, urine foncée, peau sèche, et également un pouls et une respiration rapides. Il faut être très attentif à ces symptômes qui, si pas pris en compte, peuvent nécessiter une intervention médicale, notamment en cas de difficulté à respirer; convulsions; de signes de dégradation de l'état de conscience avec confusion, comportement inhabituel, agitation, hallucinations, absence de réaction aux stimulations. Il arrive également à certaines personnes d'avoir la peau sèche, rouge et chaude ou pâle et froide, de perdre conscience, d'avoir des étourdissements ou vertiges, de tenir des paroles confuses et illogiques…

S'hydrater

Notre corps utilise une bonne partie de l'eau consommée pour palier les réactions les plus importantes (sudation, circulation du sang, respiration…). Quand il fait chaud, il nous arrive de respirer plus vite, de suer davantage, etc. La chaleur faisant perdre beaucoup d'eau, il faut sans cesse penser à bien s'hydrater. Même si les pièces sont climatisées, il faut veiller à bien boire tout au long de la journée. Buvez régulièrement et sans attendre d'avoir soif. En temps normal, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pendant une journée chaude, il est recommandé de passer à 3 ou 4 litres d'eau par jour et par adulte. Évitez l'alcool, qui favorise la déshydratation. Même consigne pour le café, le thé et le coca: leur forte teneur en caféine en fait des diurétiques qui accélèrent la déshydratation.

Adapter son alimentation

Pour réduire les risques de déshydratation, l'alimentation, comme la consommation d'eau, doit être adaptée aux changements de température. Consommez davantage d'aliments riches en eau tels que les fruits et légumes. Seules les personnes victimes de diarrhées ne devraient pas suivre ce type de régime alimentaire. Les fruits et légumes riches en eau sont : pomme, orange, banane, tomate, melon d'eau, pêches, concombres, courgettes, brocoli.

La chaleur peut couper l'appétit à certaines personnes. Pour contourner cet effet, essayez de fractionner les repas, ou de favoriser une alimentation liquide qui apportera à l'organisme suffisamment de sels minéraux.

Rester au frais

Il est important en cette période de prémunir votre corps des effets de la température qui grimpe. Aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 12 h et 16 h, il est conseillé de rester à l'intérieur et de ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. Apportez votre repas pour ne pas avoir à sortir vous acheter à manger. Chez vous, pensez à fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil et à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Rouvrez-les tôt le matin, tard le soir et pendant la nuit. C'est le bon moment pour créer des courants d'air dans la maison. Pensez à éteindre au maximum les appareils électriques et les lampes qui dégagent de la chaleur en fonctionnant.

Pour maintenir votre corps à une température confortable, passez le plus de temps possible dans des pièces fraîches — au moins deux ou trois heures par jour. Les espaces publics climatisés comme les grands magasins ou les cinémas sont des options possibles.

Porter des vêtements clairs et légers

En cas de fortes chaleurs, les vêtements les plus légers sont à privilégier pour être sûr d'avoir le plus de confort possible. Cela permet de ne pas se sentir entravé dans ses mouvements, mais aussi d'éviter les problèmes de circulation sanguine, comme la sensation de jambes lourdes. Privilégiez des vêtements légers et amples en matériaux naturels (coton, lin), de préférence de couleur claire. Les vêtements légers et amples permettront de limiter la transpiration, car ils laisseront davantage la peau "respirer". Les vêtements clairs permettront de ne pas emmagasiner trop de chaleur.

Se rafraîchir

Pensez à vous rafraîchir plusieurs fois par jour en utilisant de manière simultanée brumisateur et ventilateur, ou en prenant une douche. Une douche fraîche ou une serviette humide permet de capter le froid et d'éliminer la chaleur par convection

Vous pouvez également prendre des bains ou des douches fraîches dans la journée, sans vous sécher.

Réduire son rythme d'activités

En cas de fortes chaleurs, la plus petite activité que nous puissions faire nous fait suer davantage. Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage...). Si vous travaillez en extérieur ou dans un lieu non climatisé, reportez les tâches ardues et physiques aux heures les plus fraîches. Allégez votre charge de travail par des cycles courts travail/repos.

Pour bien dormir quand il fait chaud

Avec la vague de chaleur, pas facile d'être au frais durant son sommeil qui est presque toutes les nuits perturbé. Voici quelques conseils pour bien dormir malgré la chaleur.

Le soir, dînez léger — Plus le repas est copieux, plus la digestion est longue. Alors, surtout l'été, il est recommandé d'éviter les aliments trop lourds. Oubliez les fritures, les pâtisseries et les plats à base de fromage. Privilégiez les salades et les fruits d'été.

Hydratez-vous — Avec les fortes chaleurs, il faut aider son corps à conserver une température de 37°C. Pour cela, un seul conseil : l'hydratation ! N'oubliez pas que l'eau est votre meilleure alliée. Il est déconseillé de boire des sodas sucrés ou des jus de fruits industriels.

Douchez-vous à l'eau fraîche — Pour se rafraîchir, prendre une douche froide dans la soirée est une très bonne idée. En plus, le froid active la circulation sanguine, et vos jambes seront plus légères.

Régulez l'air de votre chambre — Il est important d'aérer son intérieur quand il fait plus frais, c'est-à-dire la nuit ou tôt le matin. La journée, il est conseillé de garder les volets fermés.

Vous pouvez utiliser un climatiseur afin d'apporter une sensation de fraîcheur à la chambre. Attention toutefois à ne pas le mettre trop fort ! La température intérieure ne doit pas être en dessous de 25-26 °C.

Adaptez votre literie à la température — En été, il est recommandé d'utiliser une couette plus légère. De même pour bien dormir, ne portez pas de pyjama trop chaud.

Relaxez-vous pour bien dormir — Avant de vous mettre au lit, prenez trente minutes pour vous relaxer. Vous pouvez écouter de la musique douce ou vous replonger dans votre livre préféré. Faites une pause et prenez du temps pour vous !