SANTÉ : Les syndicats des médecins espèrent plus de dialogues

« Nous espérons qu’il y aura beaucoup plus de dialogues. » Tel est en substance ce qui ressort des réactions des divers syndicats par rapport au nouveau ministre de la Santé suite au remaniement ministériel. Ces derniers fondent beaucoup d’espoir sur le Dr Anwar Husnoo et disent espérer le rencontrer bientôt. Le fait qu’il soit médecin, selon eux, pourra constituer un élément de compréhension meilleure face à leurs problèmes. « Le but est d’améliorer le service public pour tout le monde », disent-ils.

« Nous souhaitons la bienvenue au nouveau ministre. Nous espérons qu’il y aura bien plus de dialogues entre les syndicats et lui, contrairement à son prédécesseur. On a tâté le pouls du côté des médecins et ceux-ci ont accueilli la nouvelle favorablement, étant donné les relations très tendues qu’on avait avec l’ancien ministre », déclare le Dr Wasseem Ballam, président de la Medical and Health Officers Association (MHOA). Et d’ajouter que le syndicat attend une rencontre au plus vite avec le nouveau ministre « vu la gravité des choses actuelles ». Les priorités au niveau de la MHOA comprennent notamment la régulation du “shift system”. Quant au Dr Dushyant Purmanan, médecin spécialiste et président des Government Medical & Dental Officers, il dit espérer « pouvoir nous asseoir autour d’une table pour discuter des problèmes » actuels. « Nous espérons que le ministre sera ouvert, car beaucoup de problèmes peuvent être réglés à travers le dialogue qui n’existait malheureusement pas avec l’ancien ministre », souligne-t-il.

Outre la double pratique des spécialistes dans le public et le privé, il y a également, selon le Dr Purmanan, l’Occupational Health and Safety, qui est un dossier prioritaire. Par ailleurs, « le nombre de médecins qui travaillent à l’hôpital doit être revu à la hausse, car la population a augmenté ». Et d’ajouter qu’il faut aussi augmenter les spécialités dans les hôpitaux. Le fait que le nouveau ministre soit médecin, « surtout un médecin d’expérience », pourrait l’aider à mieux comprendre « notre situation, surtout au niveau technique ». Il poursuit : « Parfois, l’incompréhension est source de conflits. Donc, peut-être que ce sera un plus pour la santé du ministère et pour la population. »

Le Dr Bhooshun Ramtohul, médecin spécialiste et président de la Government Medical Consultant in Charge Association, estime pour sa part que « c’est déjà une bonne chose qu’un médecin soit à la tête de la Santé ». Son syndicat, dit-il, est prêt à collaborer avec le ministre en vue « d’améliorer beaucoup de choses au lieu d’enlever la pratique privée pour ceux qui travaillent à l’hôpital », avant de dire attendre « une rencontre avec le Dr Husnoo ». Le combat, dit-il, pour la pratique dans le privé et dans le public continue. « Nous devons nous pencher sur l’amélioration du service public pour tout le monde : le personnel hospitalier comme les patients. Par exemple, actuellement, on n’a pas de climatiseur dans le département d’orthopédie de l’hôpital du Nord où attendent les patients. Il fait 34°C et c’est vraiment difficile de travailler dans de telles conditions. Nous viendrons de l’avant avec des propositions. »

Des médecins attendent la clémence de leur ancien collègue

C'était la grande jubilation dans les “mess rooms” des médecins des hôpitaux hier après-midi en apprenant le départ d'Anil Gayan de la Santé. Ils étaient davantage heureux en découvrant que le nouveau titulaire est de profession médicale et, en outre, un de leurs anciens collègues. En effet le Dr Anwar Husnoo, a travaillé pendant de nombreuses années en tant que spécialiste en pédiatrie dans le service public. Ses anciens collègues se souviennent qu'il était parmi les médecins (spécialistes aussi bien que généralistes) qui avaient pris position contre la décision de l'ancien ministre Prem Nababsing pour l'abolition de la double practice en 1993. Les médecins de la Fonction publique espèrent donc « une meilleure compréhension du nouveau ministre sur ce dossier ». Même si le personnel médical est content de ce changement à la tête du ministère de la Santé et qu'il espère de meilleures relations employeurs-employés, les médecins expriment cependant une « certaine prudence » du fait que le nouveau ministre soit du même parti politique que le précédent titulaire. Le personnel s'attend à une clémence du nouveau ministre. « On attend le “move” qu'il fera sur plusieurs questions ayant agité le secteur ces derniers mois et, plus récemment, le “dual practice” », disent des médecins.