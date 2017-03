SANTÉ MENTAL : « L'amour, la compréhension et l'acceptation sont primordiaux » selon Fazila Daureeawoo

La ministre de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille, Fazila Daureeawoo, a observé que la seule manière d'aider les enfants souffrant de problèmes mentaux sont « l'amour inconditionnel, la compréhension et l'acceptation de leur état ». Elle intervenait la semaine dernière à l'ouverture d'un atelier de travail sur la santé mentale de l'enfant. Une initiative du haut-commissariat britannique à Maurice.

La ministre Daureeawoo observe que, souvent, des facteurs environnementaux de l'enfant contribuent aux problèmes mentaux dont ils souffrent. Selon elle, l'instabilité émotionnelle de l'enfant est due à des facteurs biologiques et certains enfants sont nés « avec des désordres mentaux ». Selon elle, « chaque histoire vient avec son lot de difficultés, mais une chose commune demeure, c'est qu'elle apporte la même peine à toute la famille », avant de poursuivre : « Parents are the most affected and have a more difficult time dealing with emotional disorders. The most common ones are depression, anxiety, hyperactivity and other conduct disorders. »

Toutefois, dit-elle, aussi difficiles que cela puisse paraître pour les parents, les proches, les professeurs ou les aides soignants, « if these issues are not tackled appropriately at an early stage, it might lead to low self-esteem and worsen the actual state of the child ». Contrairement à ce que l'on peut penser concernant l'enfance, qui est « le temps de l'innocence et de l'insousciance », certains enfants « vivent avec la violence, la haine et la méfiance ». Ceux qui sont victimes de violence, observe-t-elle, « tendent à être agressifs lorsqu'ils communiquent » avec les autres.

« C'est un cercle vicieux », observe-t-elle. « People fail to realise that these children are even more vulnerable than others, they are more fragile than others. The only way with these cases is unconditional love, understanding and acceptance of their state. That’s the only way to reach out to these children, to help them grow out of their trauma », affirme la ministre Daureeawoo. Et de noter que le haut-commissaire britannique à Maurice, Jonathan Drew, a « parfaitement raison quand il dit que “helping young children to build resilience is in Maurice is indeed very important” ». C'est dans cette optique que le ministère de tutelle a obtenu la collaboration et le soutien du HCB à Maurice.