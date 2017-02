SANTÉ : Nouvelle direction à Apollo Bramwell Hospital

Fort de ses 667 employés, dont 386 professionnels de la santé, et certains issus de l’étranger, et de son matériel de haute technologie, l’hôpital Apollo Bramwell (ABH), désormais sous l’égide de Fortis Health Care, souhaite donner un nouvel élan à ses services. Cela, suivant son rachat, le 20 janvier dernier, à Rs 700 M, par The Medical and Surgical Centre Ltd, filiale de Ciel Health Care, gestionnaire également de la clinique Fortis Darné. C’est ce qu’a laissé comprendre Sukhmeet Sandhu, le nouveau responsable de l’hôpital, également directeur des opérations Forytis Health Care sur le plan international, lors d’une rencontre avec la presse la semaine dernière.

La priorité de l’hôpital Apollo Bramwell, dont la nouvelle identité sera dévoilée dans quelques semaines, est de redynamiser ses services en vue de proposer de meilleures offres médicales à ses patients. A ce jour, ABH qui a démarré ses activités en août 2009, a enregistré plus de 613700 patients. Il a admis en salle plus de 70 700 patients et a enregistré plus de 15 300 patients étrangers, dont 10 % venant d’Afrique. Ces dernières années, les laboratoires de l’hôpital ont effectué plus de 1 356 400 tests et plus de 33 500 opérations chirurgicales.

Pour Sukhmeet Sandhu, le niveau du service à ABH est très apprécié. En outre, selon lui, en acquérant cet hôpital, Fortis Health Care dispose aussi d’un riche héritage infrastructurel avec, en l’occurrence, des équipements de haute technologie à la disposition de son personnel très qualifié. Ce qui sera un plus pour la clinique Fortis Darné qui pourra ainsi partager les facilités et expertises d’ABH — dont son école de Nursing pouvant former 70 infirmiers annuellement — tout en décongestionnant son service. Toutefois, les deux cliniques auront chacune son propre comité de direction.

Avec ce nouvel élan, la direction d’Apollo Bramwell a entrepris un exercice d’évaluation de ses services et des changements sont annoncés pour bientôt. Des changements qui concernent principalement des choses qui n’auraient pas été appliquées à la lettre dans le passé, mais que la nouvelle direction souhaite remettre en perspective afin de s’adapter aux exigences des patients et améliorer les offres. De nouveaux programmes médicaux seront également mis au service des patients dans les jours à venir.