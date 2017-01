SANTÉ - POLÉMIQUE SUR LA PRATIQUE PRIVÉE-PUBLIQUE : Le véritable problème, l’absence de contrôle de la part des autorités

L’atelier de travail organisé par le ministère de la Santé lundi à Ébène sur la pratique privée-publique par les spécialistes de l’État avait un ton plutôt consensuel dans l’assistance pour que les patients du privé puissent continuer à bénéficier de l’expérience et des compétences des praticiens du public. En revanche, les professionnels de la médecine qui ont pris la parole, du public ou du privé, se sont prononcés avec fermeté pour des sanctions à l’encontre de ceux ne respectant pas le protocole de la « double practice » et qui dans une certaine mesure font aussi fi du code d’éthique de la profession. Plusieurs intervenants n’ont pas manqué de relever qu’il y a eu un manque de contrôle ces dernières années. Qui doit veiller au respect des règlements ? Un point sur lequel on a peu débattu ce jour-là…

Tout au long des deux heures de débats, ce n’est pas tant la possibilité aux spécialistes de l’État d’exercer dans le privé d’après des règlements qui a été remise en cause que l’absence de contrôle pendant plusieurs années, ayant favorisé les écarts de « quelques brebis galeuses » de la profession. Les règlements sont clairement stipulés dans le permis octroyé aux médecins pour exercer dans le privé (voir plus loin). En voici quelques-uns : « You shall not be authorised to see and treat your private patients (a) in government institutions ; (b) during your working hours or when on call ; and (c) during your lunch time and when on casual leave or sick leave ». Il est également strictement interdit aux médecins concernés de « canvass, influence, encourage, or force Government hospital patients, whom you may be called upon to treat at the hospital, to attend your private consulting room or a clinic for treatment ». Ils n’ont pas le droit non plus de diriger leurs patients du privé vers un établissement public pour y recevoir un traitement à moins de « déclarer leurs intérêts dans une lettre adressée à la direction de l’hôpital ». Le ministère prévient les médecins concernés de la suspension d’un tel permis en cas de non-respect de ces règlements et fait même mention de possibles mesures disciplinaires ou pénales.

Pourtant, des spécialistes offrant leur service dans le privé outrepassent ces règlements et ce sont les responsables du ministère, dont le ministre de la Santé lui-même, qui font cet aveu. « I have evidence in my hands about specialists who are brebis galeuses and that is on the basis on an audit carried out in the clinic for the last two months. Nous avons vu qu’il y avait des médecins qui étaient censés être à l’hôpital mais qui étaient en clinique », a dit Anil Gayan en montrant à l’assistance un document… Il annonce que son ministère sera intraitable envers les « brebis galeuses » et souligne que le privilège d’exercer dans le privé « is not an acquired right » en se référant à la loi y relative, la Public Health Act.

« Ce n’est pas à cause de quelques brebis galeuses que la majorité des spécialistes du public qui font bien leur travail vont être pénalisés et que les patients du privé vont être privés des compétences de ces médecins », a-t-on entendu plus d’une fois lors de cet atelier de travail. Depuis le début de cette nouvelle polémique, des professionnels de santé font état de « quelques brebis galeuses » qui jettent le discrédit sur la profession médicale. Combien sont-ils et qui sont-ils exactement ? À la fin de l’année dernière, on comptait dans le service de santé publique 765 généralistes et 312 spécialistes (incluant ceux au grade de Consultants). D’après le Dr Gunness, responsable du Cardiac Centre, dans son intervention lundi dernier, « il y a 5 % des médecins qui sont des brebis galeuses ». Ils seraient donc une cinquantaine de professionnels qui abuseraient du système de double practice.

Mécanisme de contrôle

Manifestement, l’application rigoureuse des règlements a fait défaut jusqu’ici. Y a-t-il un mécanisme de contrôle de présence du personnel médical dans les hôpitaux ? Qui doit exercer un contrôle sur le système de « double practice » ? Pourquoi ces pratiques abusives par les « quelques brebis galeuses » perdurent-elles ? Pourquoi les responsables du ministère hésitent-ils à prendre des sanctions prévues dans la loi à l’encontre de ces « quelques brebis galeuses » ? Voilà les questions que se posent des membres du public et des professionnels de la santé mais qui n’ont pas été débattues en profondeur lors de l’atelier de travail lundi dernier. Il parait, selon certains interlocuteurs du côté du ministère, que ce sont là des « questions sensibles ».

S’agissant de cette question du contrôle, les représentants de deux secteurs de la santé se renvoient la balle. Est-ce vrai que des prestataires du privé toléreraient, en toute connaissance de cause, la présence de certains médecins du service public chez eux à l’heure où ces derniers sont censés être à l’hôpital ou on sick leave/casual leave ? Le Dr Dawood Oaris, président de l’Association des Cliniques privées, répond aux autorités concernées : « Un directeur de clinique n’est pas un time-keeper ! Quand il est occupé dans son bureau il ne peut pas savoir quels sont les médecins qui entrent et qui quittent la clinique à longueur de journée. C’est à l’administration de chaque hôpital d’avoir un contrôle sur les mouvements de son personnel pendant la journée et de faire respecter les règlements de la pratique privée ». Le ministre de la Santé a eu un ton sévère lors de cet atelier de travail envers les cliniques qui n’auraient pas fourni certaines informations dans le cadre de cet audit mené par son ministère et relatives aux pratiques abusives dans le cadre de la double practice.

Pour des cadres du ministère, les « torts sont partagés » et il serait temps de « rappeler à l’ordre », voire prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ceux qui auraient failli dans leurs postes de responsabilités à plusieurs niveaux. « Il y a toujours eu une collaboration fructueuse entre le privé et le public et je ne pense pas qu’on devrait abolir ce privilège de double practice parce qu’il y a eu certains abus. Les règlements existants sont bons mais on peut toujours améliorer. La vraie question est comment faire pour que tous les médecins respectent le protocole », dit un spécialiste très connu ayant une longue carrière dans la Fonction publique.

Devoir d’assistance

L’administration de chaque hôpital ne devrait-elle pas être le premier maillon dans la chaîne de contrôle ? « C’est vrai que les responsables des hôpitaux devraient être les premiers à rendre compte parce qu’ils ont les données à portée de main sur la journée de travail de tout le personnel », avance un cadre du ministère. D’autres interlocuteurs soutiennent qu’il est difficile pour les responsables des hôpitaux de vérifier à n’importe quelle heure de la journée si chaque membre du personnel est bien à son poste en raison du nombre conséquent de personnes qui circulent dans l’hôpital pendant une journée. « Entre 9 heures et 16 heures il y a environ 2 000 personnes dans un hôpital y compris les patients qui passent par le Casualty. Si un médecin vous dit qu’il est à l’hôpital même s’il n’est pas dans son département nous n’avons guère d’autres solutions que de le croire sur parole ».

Il est bon de savoir que les directeurs des hôpitaux (Regional Health Directors) sont tous médecins de profession et que certains d’entre eux donnent eux-mêmes des consultations privées, soit en clinique soit en cabinet. Par ailleurs, le Manager des Ressources Humaines dans chaque hôpital est censé contrôler le registre des présences plusieurs fois dans la journée et doit signaler à la direction toute anomalie.

Qu’il s’agisse des professionnels de santé des deux secteurs ou des représentants des patients, tout le monde s’accorde pour dire que les liens entre le public et le privé existent depuis très longtemps et qu’ils favorisent des échanges de compétences aux bénéfices de la santé publique comme privée et donc dans l’intérêt des patients. Ils rappellent un des principes du serment d’Hippocrate, à savoir le devoir d’assistance à une personne en danger qui ne connaît pas les contraintes horaires. Un autre point ajoute à la complexité de ce débat : le droit des patients à choisir le médecin avec lequel ils se sentent en confiance peut en cas d’urgence les amener à le solliciter en dehors des horaires du secteur public.

Enfin, au sujet de la proposition d’interdire la pratique privée aux nouveaux venus, comme solution au problème, beaucoup ne sont pas de cet avis, à l’instar du Dr Dawood Oaris, qui estime que les jeunes spécialistes ne doivent pas être pénalisés pour les fautes commises par leurs prédécesseurs. « L’ancien ministre Ghurburrun avait dit lui aussi que les nouveaux spécialistes n’obtiendraient plus de permis parce qu’il y avait eu abus. Et je me souviens lui avoir rappelé que ceux qui avaient abusé du système continuaient à en abuser tandis qu’on pénalisait les jeunes. As if you are penalising the children for the sin of their fathers… »