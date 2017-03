SANTÉ PUBLIQUE : Le Dr A. Husnoo rétablit la double pratique suspendue par A. Gayan

Aux grands maux, les grands remèdes. Le Dr Anwar Husnoo a tranché, et par le biais d’une décision du Conseil des ministres vendredi, le ministre de la Santé restaure le privilège aux médecins spécialistes du service public à la pratique privée. Toutefois, un compliance mechanism sera mis sur pied pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus et que les conditions attachées à ce privilège soient respectées. Une décision qui prend à contre-pied le projet de l’ex-ministre de la Santé, Anil Gayan, qui avait, lui, suspendu la double pratique pour les médecins et consultants spécialistes.

Après plusieurs mois d’inquiétude et de frustrations, la tension est retombée chez les médecins consultants spécialistes du public. La double pratique, établie depuis 1997, sera prochainement à nouveau autorisée pour les médecins et consultants spécialistes du service public, à condition néanmoins qu’ils respectent certaines conditions. C’est ce qu’a décidé vendredi le Conseil des ministres après que le nouveau ministre Anwar Husnoo, contrairement à son prédécesseur, a eu des discussions avec les syndicats des médecins concernés et établi une compilation des propositions soumises à des analyses en vue de régler ce problème.

Une pilule qui passe très bien chez les professionnels de la santé qui avaient condamné l’intransigeance du ministre Gayan sur ce dossier lorsqu’il était à la Santé. Ils estiment que « c’est comme cela que l’on règle les problèmes. Dans le dialogue. Pas dans un faux débat public sans concertation avec les principaux concernés ».

Compliance mechanism

Cette décision permet aux médecins et consultants spécialistes publics d’exercer dans le privé, après leurs heures de travail à l’hôpital. Un compliance mechanism sera mis sur pied afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus et que les patients des centres hospitaliers publics ne soient pas délaissés par les médecins spécialistes au profit des patients du privé. Selon nos informations, les autorités comptent sur la collaboration des cliniques privées pour exercer un meilleur contrôle. Contrôle qui démarrera avec un recensement strict des médecins spécialistes susceptibles de faire la double pratique.

A ce propos, il existe un flou sur les spécialistes qui disposeront réellement de ce privilège. Le communiqué du Conseil des ministres vendredi stipule que ce privilège sera octroyé uniquement aux professionnels « reckoning two years of postgraduate specialist qualification ». Critère qui sème le doute chez les médecins qui se demandent si cela signifie deux ans après enregistrement au Medical council ou deux ans de la durée de formation post-graduate. Ils comptent aborder cette question lors de la rencontre prévue entre les différents syndicats et le ministre de la Santé, demain. Lors de cette réunion il sera aussi question du shift system imposé par l’ex-ministre de la Santé, Anil Gayan, qui suscite de grosses frustrations parmi les médecins généralistes.

Toutefois, les syndicats restent confiants qu’un dénouement sera possible, car le ministre Husnoo a jusqu’ici fait preuve d’écoute et de clairvoyance. Comme c’est le cas avec le rétablissement de la double pratique, estiment les syndicalistes qui se disent «satisfaits » du remède trouvé, même si des éclaircissements sont nécessaires.