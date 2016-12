SANTÉ—SPÉCIALISTES DE L’ÉTAT: Le ministère veut changer la politique de la pratique privé-public

Le ministère de la Santé veut revoir la politique autorisant les spécialistes de l’État à la pratique privée selon certaines conditions spécifiques. Selon un communiqué du ministère en date d’hier, « le privilège de private practice pour les professionnels employés dans la Fonction publique est d’actualité » et « il est important d’en débattre ». Le syndicat des spécialistes, qui a logé un cas devant le Juge en chambre concernant la pratique dans le privé, est furieux devant cette démarche du ministère alors que le final hearing a été fixé pour le 14 février. Les premiers jours de 2017 risquent d’être agités dans le service hospitalier…

« L’atelier vise à brosser un tableau général et à débattre de cette problématique afin d’arriver à des propositions concrètes pour développer une nouvelle politique. Le public est directement concerné par cette pratique et le ministère souhaite recueillir toutes les idées et suggestions émanant des patients, des professionnels de la santé, des cliniques et du public en général », explique le ministère dans un communiqué émis hier. Outre l’invitation lancée au grand public pour participer à l’atelier de travail, les personnes intéressées par la question peuvent aussi envoyer leurs « suggestions/recommandations » par mail au ministère concerné.

Les dirigeants de la Government Medical and Dental officers Association (syndicat des spécialistes) n’étaient pas au courant de cette décision du ministère de solliciter l’opinion publique alors que le syndicat a logé une affaire en Cour depuis quelques mois. Ils se disent « surpris » par cette démarche et ne cachent pas leur colère. « Nous avons une affaire en Cour et les deux parties ont été convoquées pour le final hearing le 14 janvier. C’est mal intentionné de la part du ministère d’organiser un atelier de travail ! De la mauvaise foi ! En outre le terme « atelier de travail » n’est pas approprié à l’exercice que veut entreprendre le ministère », réagit le Dr Dushyant Purmanan, président de la GMDOA. D’autres médecins se demandent si le ministère ne chercherait pas plutôt à mettre le public et les médecins en opposition ce jour-là. « Est-ce que le ministère veut soulever l’opinion publique contre les médecins ? En tout cas le ministère a été mal avisé sur sa démarche au cas où il y a problème concernant le « double practice ». Que les responsables du ministère réunissent les professionnels pour en discuter et arriver à un accord », lancent des médecins de carrière. D’autres pensent que le ministère aurait dû laisser la Cour trancher d’abord sur la question au lieu de se mettre à dos le personnel médical.

L’affaire logée devant le Juge en Chambre concerne une centaine de demandes de la part des médecins éligibles pour pratiquer dans le privé et qui attendent toujours une réponse depuis 2012. « Nous demandons des explications sur la décision du ministère de ne pas considérer ces demandes », dit le syndicat. Soulignons que les spécialistes de l’État peuvent traiter les patients dans le privé après leurs heures de travail et quand ils ne sont pas « on call ».

CONFLIT—AVEC SON EMPLOYEUR: Une Chinoise en détresse réclame l’aide des autorités

Lilly Wan Ping, une ressortissante chinoise, avait porté plainte récemment au ministère du Travail pour des salaires impayés par son employeur, basé à Jin Fei. Affirmant que la compagnie lui doit Rs 135 000, somme représentant des salaires dus entre mai et novembre de cette année, elle refuse les Rs 40 000 proposées par l’employeur lors de la médiation au ministère. Se disant sans ressources, elle fait appel aux autorités pour intervenir en sa faveur.

Lilly Wan Ping est arrivée à Maurice en août 2015. Engagée par une firme chinoise basée à Jin Fei, Riche-Terre, elle devait travailler comme guide touristique. Toutefois, elle affirme avoir fait plusieurs boulots, allant de photographe à agent de marketing, depuis qu’elle a obtenu son permis de travail, en décembre 2015. Dans sa plainte au ministère, la jeune femme dit n’avoir pas perçu la totalité de ses salaires entre mai et novembre de cette année. Elle évalue ainsi la somme due à Rs 135 000.

Lors d’une réunion de médiation, le ministère du Travail a suggéré à l’employeur de lui verser Rs 60 000 dans une « win-win situation ». Mais ce dernier lui a finalement proposé Rs 40 000, proposition rejetée par la jeune femme. « Je ne peux accepter une telle somme. Ce n’est même pas le tiers de ce qu’on me doit. Ils sont en train de m’imposer cela, car ils savent que j’ai besoin d’argent. »

Ayant quitté la compagnie qui, selon elle, « menaçait de me faire déporter », elle a dû chercher un loyer ailleurs. « Maintenant, je n’ai plus d’argent, je ne sais quoi faire. Je suis seule ici sans ma famille, il n’y a pas de fête pour moi. Je demande que les autorités interviennent en ma faveur. »

Lilly Wan Ping a également fait une déposition à la police de Terre-Rouge contre son employeur. Elle affirme que celui-ci refuse de lui rendre ses affaires. « Tous mes bagages sont là-bas. Les policiers m’ont dit que j’ai le droit d’aller les chercher, mais on refuse de me les donner. » La jeune femme affirme qu’elle ne se bat pas uniquement pour elle, mais aussi pour d’autres compatriotes qui se trouveraient dans la même situation. Lilly Wan Ping craint toutefois d’être déportée avant que justice ne lui soit rendue. D’où son appel aux autorités de s’intéresser à son cas.