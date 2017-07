SAPEURS-POMPIERS : Leurs problèmes passés à la loupe

Mécontents depuis plusieurs années à cause de leurs mauvaises conditions de travail, les sapeurs-pompiers pourraient bientôt trouver des solutions à leurs revendications. En effet, une deuxième rencontre s’est tenue jeudi au bureau du ministre des Collectivités locales, Mahen Jhugroo, avec la direction du Mauritius Fire & Rescue Service (MFRS), les syndicalistes Radhakrishna Sadien, Narendranath Gopee, de même qu’Ashraf Buxoo, représentant des pompiers.

Lors de cette réunion, les syndicats ont fait état du quotidien des sapeurs-pompiers. Cette réunion a permis de passer en revue le nombre de leurs camions en état de marche, l’état des uniformes et les Personal Protective Equipements (PPE). Le récent recrutement d’un ingénieur mécanique pour l’achat de nouveaux véhicules a aussi été discuté.

Il ressort que Mahen Jhugroo n’a pas ménagé son mécontentement car les uniformes des sapeurs-pompiers n’ont pas été renouvelés les deux dernières années. Il a également formulé des reproches à l’encontre de l’administration pour”mauvaise gestion”. Il a été décidé que les uniformes seront livrés dans les mois à venir. Par ailleurs, une proposition a été faite de la part des syndicats pour qu’un représentant du Mauritius Standards Bureau siège au sein du comité qui se penche sur l’octroi des uniformes et des PPE.

Un consensus a été trouvé et il a été établi qu’un joint committee réunissant des membres du management et des syndicats devrait voir le jour lorsqu’il s’agit de la prise de décision pouvant affecter les pompiers à l’avenir.