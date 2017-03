Saut de l'ange

On n’attend pas sciemment la relance économique,

L’arrivée d’investisseurs ;

Que les gratte-ciel sortent de terre.

Et que les Smart Cities deviennent Clever.

Une hutte, Wesh ?!?

Tu te crois où ?

En Afrique, l’Amazonie ?

On veut la baraque à 7 chiffres,

En mettre plein les yeux à nos futurs lointains voisins,

Que l'on verra jamais sûrement jamais,

Ou peut-être dans nos rêves...

Ou par procuration,

Par le biais de ton banquier.

Ou l'hologramme des billets par milliers que tu as empruntés.

Mon île veut se mesurer aux grandes villes d’outre-mer ;

D’outre tous les océans ;

Atlantique, Pacifique, Antarctique ; Arctique.

Un Igloo ce n’est pas chic,

Puis, ça pousse pas sous les tropiques.

On est debout de bonne heure,

On attend le bonheur, à jamais de mauvaise humeur.

Comme preneurs de transport en commun ;

Qui attendent Autocar pépère.

Y a encore du chemin de fer à faire pour sortir des embouteillages ;

«400,000» véhicules sur nos routes et pas de covoiturage.

De quoi, de quelle unité nationale ?

Comment tu me parles de magie et de partage ?

Vive la confiance en autrui et vivement le patriotisme ;

Les jeux des îles,

Le prochain médaillé "de rien" des JO.

L'heure est grave,

La faim ne fait plus de grève,

Elle nous gangrène à petit feu de chalumeau.

Non, on n’en veut pas de ton surplus d'amour que d'ordinaire,

On ne pense qu'à glacer...

L'eau tombe du ciel,

Les légumes sortent de terre.

Les fruits de mer pullulent dans nos eaux douces,

Et salées.

Je t’aime ma Petite fée,

Ce sera plus nécessaire un Colas ton P'tit frère pour faire tourner l’économie.

La terre a déjà soumis sa démission,

Elle ne lui reste plus qu’un siècle ou deux de préavis.