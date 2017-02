SAYA DE MALHA : Un vraquier de 55 000 t sur un banc de sable

Le passage de la dernière forte tempête tropicale en date, Carlos, qui a occasionné deux jours de congé forcés pour les élèves du primaire et du secondaire, a généré également une autre conséquence, en mer cette fois. En effet, le vraquier Alam Manis, qui a eu des avaries de moteur en plein océan Indien, s’est retrouvé drossé sur des bancs de sable de Saya de Malha depuis le week-end dernier. Hier après-midi, les autorités mauriciennes, qui ont assuré un monitoring systématique de la situation sur les lieux du naufrage en mer, se montraient rassurantes quant aux effets de la pollution ou encore de l’état de santé des membres d’équipage de ce Bulk Carrier de quelque 55 000 tonnes.

Les informations disponibles à ce jour sont que la Salvage Operation de l’Alam Manis pourrait être enclenchée en fin de semaine. En effet, le remorqueur Coral Sea Flos, qui a été engagé dans le remorquage du MV Benita, drossé sur les récifs au large de Mahébourg l’année dernière, fait actuellement route vers les bancs de Saha de Malha à quelque 800 milles nautiques au nord-nord-est de Maurice. Cinq Salvos, des spécialistes en remorquage de bateau en mer, venus de Singapour, se trouvent à bord.

« Les informations dont nous disposions sont que le Bulk Carrier Alam Manis a été immobilisé sur les bancs de sable de Saya de Malha depuis le 4 février. Il n’y a aucun risque de pollution avec des Oil Spills et l’équipage d’une douzaine de membres est sain et sauf. Il n’y a aucune alerte à la pollution. Le seul problème est que le vraquier, qui a eu une panne de moteur, ne peut se propulser hors des bancs de sable et a besoin d’être remorqué », ont confirmé au Mauricien des sources officielles.

Les détails communiqués officiellement sont que « the bulk carrier Alam Manis ran aground at Cargados Carajos Shoals on 800 nautical miles North-North-East of Mauritius. The vessel was en route from Richards Bay to India, but after engine failure stuck into the sandy shallows. The vessel hardly stuck and crew was not able to refloat by own means ». Avant de démarrer les opérations visant à tirer le vraquier des bancs de sable, « salvage tug and divers will hold an underwater inspection of the grounded bulk carrier Alam Manis for possible breaches and water ingress. The vessel will be refloated after assessment of the underwater condition and proper weather conditions ».

Le Bulk Carrier, qui avait quitté l’Afrique du Sud pour l’Inde, mesure 190 mètres de long avec un tirant d’eau de 12 mètres 60. Ce vraquier a été construit en 2007 sur le chantier de la Mitsui Ichihara Engineering and Shipbuilding du Japon. L’armateur est la société nippone Kashima Naviera et l’opérateur est une compagnie des Philippines, LEO ShipManagement.