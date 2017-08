SBI IN TOUCH : Une branche numérique pour un service plus transparent et rapide

Une première à Maurice : la State Bank of India (SBI) a inauguré hier une branche numérique au Trianon Shopping Mall. Maurice est le deuxième pays au monde où la SBI a lancé le Digital Banking, l’idée étant d'apporter plus de transparence et de rapidité dans la livraison des services tout en répondant à la demande de la nouvelle génération, plus à l’aise avec le numérique. Le client peut en effet ouvrir un compte bancaire et avoir sa carte de débit imprimée en seulement quelques minutes. L’inauguration a eu lieu en présence de la Chairman de la SBI (Inde), Arundhati Bhattacharya, du haut-commissaire indien Abhay Thakur, du gouverneur de la Banque de Maurice Basant Roi et du managing director de la branche locale, S.S Asthana.

« C’est le deuxième pays au monde où nous l’avons fait. Nous avons des branches IN Touch en Inde depuis les deux dernières années. À la base, cette branche numérique est destinée à la “digital generation”, c’est-à-dire la génération qui est plus à l’aise avec les produits numériques. Ce produit vous permet de disposer de beaucoup d’informations et d'accéder à des services par vous-même », a déclaré Arundhati Bhattacharya, Chairman du groupe SBI en Inde.

Le SBI In Touch est lié au “self banking”, où le client peut désormais ouvrir son compte lui-même et obtenir sa carte en quelques minutes seulement. « Ce nouveau type d’agence répond à une clientèle en quête d’économie de temps avec un besoin d’immédiateté. Les clients veulent une nouvelle relation avec leur banque. La SBI, qui évolue à l’ère du numérique, a investi dans ce projet, qui changera les codes de consommation des produits bancaires et la relation client-banque », indique le CEO de la SBI de Maurice, S.S. Asthana.

« Vous pouvez ouvrir un compte instantanément et vous avez une imprimante de carte de débit. Vous pouvez avoir la carte avec votre photo dessus. Un kiosque Internet existe où vous pouvez commencer à opérer votre compte. Vous avez aussi un “Digital wall”, qui vous donne des informations concernant nos produits. Par la suite, nous enrichirons le “digital wall” avec plus de données. Par exemple, en Inde, nous procédons à des “mortgage loans”. Vous pouvez par exemple obtenir des informations concernant les projets résidentiels. Il y a aussi des informations concernant des prêts pour voitures, quels types de voitures les gens préfèrent et pourquoi. Le tout est connecté aux médias sociaux pour que les gens sachent ce que d’autres pensent de telles voitures », ajoute la Chairman du groupe SBI.

A également été lancée hier la nouvelle version des services de la banque sur Internet. « À travers l’Internet Banking, désormais vous pouvez effectuer votre “fixed deposit”, etc. Nous avons aussi commencé à faire des “remittances” (envois de fonds) vers l’Inde à travers les ATM des branches de la SBI. Vous n’avez qu’à enregistrer le bénéficiaire. Le fonds sera remis dans un maximum d’une heure et demie. Nous espérons apporter encore plus de produits qui existent en Inde à Maurice », indique encore la Chairman du groupe SBI.

Les bornes interactives présentes dans cette nouvelle branche de Trianon sont équipées d’un écran tactile et intuitif. Le client dépose ses documents et sa pièce d’identité au moyen d’un scanner automatique. L’activation du compte est immédiate et la carte de débit est prête à être utilisée le jour même. Le client peut par ailleurs avoir accès au service Internet Banking le même jour. « Toutefois, cela n’élimine pas complètement la touche humaine, car il y aura un superviseur et un agent à l’agence pour aider et conseiller les clients, qui auront la possibilité d’expérimenter l’expérience numérique de la banque », indique-t-on au niveau de la SBI de Maurice.

La branche SBI In Touch est ouverte de 11h à 18h du lundi au vendredi alors que les guichets automatiques sont accessibles 24/7. La SBI de Maurice envisage de plus d’introduire un service de dépôt de billets dans les ATM. Elle entend en outre mettre sur pied l'Electronic Cheque Deposit ainsi que le Mobile Banking en vue de permettre à ses clients de réaliser des transactions depuis leur smartphone.

Première femme à occuper le poste de Chairman d’un groupe bancaire, la Chairman de la SBI (Inde), Arundhati Bhattacharya, dit espérer que la SBI puisse apporter davantage de produits qui existent en Inde à la SBI In Touch de Maurice.